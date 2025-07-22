Суд арестовал руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова

22 июля суд в Киеве избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток должностному лицу Национального бюро расследований Руслану Магамедрасулову, которого подозревают в связях со страной-агрессорской Россией.
Главные тезисы
- Адвокат подтвердила, что защита будет оспаривать это решение.
- Подозреваемый пока никак не комментировал обвинения СБУ.
Что известно о решении суда
Как сообщают журналисты из зала суда, прокурор и защита подали ходатайство о закрытом производстве, которое судья удовлетворил.
Чуть позже было объявлено, что суд избрал Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По словам работника НАБУ, он ожидал, что именно так и произойдет.
Его адвокат Татьяна Охримчук официально подтвердила, что защита будет оспаривать это решение.
Что важно понимать, Руслан Магамедрасулов — руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, координирующий в Днепре деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
Служба безопасности Украины заявила, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".
Как уже упоминалось ранее, 21 июля около 70 обысков проводили работники СБУ, Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора в отношении сотрудников бюро. Проверка также прошла в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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