Суд арештував керівника детективів НАБУ Магамедрасулова
Категорія
Україна
Дата публікації

Суд арештував керівника детективів НАБУ Магамедрасулова

Що відомо про рішення суду
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Джерело:  Радіо Свобода

22 липня суд у Києві обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб посадовцю Національного бюро розслідувань Руслану Магамедрасулову, якого підозрюють у зв’язках із країною-агресоркою Росією.

Головні тези:

  • Адвокатка підтвердила, що захист буде оскаржувати це рішення.
  • Підозрюваний поки жодним чином не коментував звинувачення СБУ.

Що відомо про рішення суду

Як повідомляють журналісти із зали суду, прокурор і захист подали клопотання про закрите провадження, які суддя задовольнив.

Трохи пізніше було оголошено, що суд обрав Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

За словами працівника НАБУ, він очікував, що саме так і станеться.

Його адвокатка Тетяна Охрімчук офіційно підтвердила, що захист оскаржуватиме це рішення.

Що важливо розуміти, Руслан Магамедрасулов — керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Служба безпеки України заявила, що посадовець “має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ”.

Як уже згадувалося раніше, 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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