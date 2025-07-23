Зеленський відреагував на скандал навколо обмеження НАБУ та САП — відео

Увечері 22 липня глава держави Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору. Уночі 23 липня він виступив з першою заявою з цього приводу, пообіцявши, що антикорупційна інфраструктура в Україні продовжить працювати.

Зеленський заявив, що хоче очистити НАБУ та САП

За словами президента, він мав розмови з цього приводу із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком.

Зеленський зазначив, що йшлося про різні виклики.

Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави додав, що хоче бачити в Україні забезпечення "невідворотності покарання", і щоб суспільство це також бачило.

Що важливо розуміти, очільники НАБУ і САП ще вранці 22 липня закликали Володимира Зеленського не підписувати документ, що обмежує їхню діяльність