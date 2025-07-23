Зеленський відреагував на скандал навколо обмеження НАБУ та САП — відео

Увечері 22 липня глава держави Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору. Уночі 23 липня він виступив з першою заявою з цього приводу, пообіцявши, що антикорупційна інфраструктура в Україні продовжить працювати.
Головні тези:
- Ще вранці 22 липня очільники НАБУ та САП закликали президента ветувати законопроєкт, що обмежує їхню діяльність.
- Акції протесту відбулися у кількох великих містах України.
Зеленський заявив, що хоче очистити НАБУ та САП
За словами президента, він мав розмови з цього приводу із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком.
Зеленський зазначив, що йшлося про різні виклики.
Глава держави додав, що хоче бачити в Україні забезпечення "невідворотності покарання", і щоб суспільство це також бачило.
Що важливо розуміти, очільники НАБУ і САП ще вранці 22 липня закликали Володимира Зеленського не підписувати документ, що обмежує їхню діяльність
У Києві, Львові, Одесі та Дніпрі сотні людей вийшли на акції протесту, також закликаючи президента ветувати законопроєкт. Український лідер поки жодним чином на це не відреагував.
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