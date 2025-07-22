США пригрозили Китаю та заступилися за Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

США пригрозили Китаю та заступилися за Україну

США
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Як заявив американський посол в НАТО Метью Вітакер, Китай підтримує Росію у її війні проти України. Також дипломат пригрозив Пекіну потенційними заходах проти нього в разі відмови Кремля від припинення агресії.

Головні тези:

  • США чітко дали зрозуміти, що невдоволені діями Китаю.
  • Посол закликав Пекін не ігнорувати жорсткий ультиматум Трампа.

У США пропонують “засудити Китай”

Як зазначив Вітакер, влада КНР вважає, що "веде опосередковану війну за допомогою Росії".

У деяких заявах китайського уряду ми бачимо, що вони хочуть, щоб США та наші союзники були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах, — наголосив американський посол.

Метью Вітакер звертає увагу на те, що Пекін припустився серйозної помилки.

Ба більше, посол США при НАТО закликав засудити Китай “за субсидування вбивств, які відбуваються на полях битв в Україні".

На цьому тлі Вітакер нагадав про жорсткий ультиматум американського лідера Дональда Трампа щодо введення вторинних санкцій проти союзників Росії.

Вторинні санкції будуть значними. Вони вдарять по країнах, які купують російську нафту, будь то Китай, Індія чи Бразилія, — попередив американський посол.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Українська розвідка дізналася про таємне рішення Путіна
Служба зовнішньої розвідки України
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп має найпотужніший козир проти Росії
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Суд в Гаазі зняв арешт з активів "Газпрому" — що далі
Що буде з активами “Газпрому”?

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?