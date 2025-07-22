США пригрозили Китаю та заступилися за Україну

Як заявив американський посол в НАТО Метью Вітакер, Китай підтримує Росію у її війні проти України. Також дипломат пригрозив Пекіну потенційними заходах проти нього в разі відмови Кремля від припинення агресії.
Головні тези:
- США чітко дали зрозуміти, що невдоволені діями Китаю.
- Посол закликав Пекін не ігнорувати жорсткий ультиматум Трампа.
У США пропонують “засудити Китай”
Як зазначив Вітакер, влада КНР вважає, що "веде опосередковану війну за допомогою Росії".
Метью Вітакер звертає увагу на те, що Пекін припустився серйозної помилки.
Ба більше, посол США при НАТО закликав засудити Китай “за субсидування вбивств, які відбуваються на полях битв в Україні".
На цьому тлі Вітакер нагадав про жорсткий ультиматум американського лідера Дональда Трампа щодо введення вторинних санкцій проти союзників Росії.
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