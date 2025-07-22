Суд в Гаазі зняв арешт з активів "Газпрому" — що далі

Згідно з даними Reuters, суд у Гаазі зняв арешт з активів російського газового монополіста "Газпром". Саме цього тривалий час і добивалася влада країни-агресорки РФ на міжнародному рівні.

Що буде з активами “Газпрому”?

Журналісти звертають увагу на те, що арешт зняли з часток "Газпрому" в газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V.

Що важливо розуміти, арешт було накладено за двома окремими позовами українських компаній "Славутич-Інвест" і "Жнива”. Йшлося про відшкодування збитків, пов'язаних з діями Росії в Україні.

Попри це, суд в Гаазі дійшов висновку, що арешт активів російського газового монополіста може порушити принцип державного імунітету, що означає, що ці суди не можуть судити дії іншої держави або державної організації.

Ще рік томк "Газпром" вже намагався продати ці активи через аукціон.

Компанія планувала продати 50%-ву частку у спільному підприємстві із європейською Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. у компанії Wintershall Noordzee B.V. та 100%-ву частку в дочірньому підприємстві Gazprom International UK Limited, що володіє часткою у консорціумі з розробки родовища Сілліманіт. Поширити

Після неочікуваного рішення суду російська компанія може знову спробувати продати ці активи.