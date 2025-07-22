Суд в Гааге снял арест с активов "Газпрома" — что дальше
Категория
Мир
Дата публикации

Суд в Гааге снял арест с активов "Газпрома" — что дальше

Что будет с активами "Газпрома"?
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Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, суд в Гааге снял арест с активов российского газового монополиста "Газпром". Именно этого долгое время и добивались власти страны-агрессорки РФ на международном уровне.

Главные тезисы

  • Украинские компании с помощью исков пытались возместить ущерб, однако напрасно.
  • Теперь "Газпром" может попытаться снова продать свои активы.

Что будет с активами "Газпрома"?

Журналисты обращают внимание на то, что арест сняли с долей "Газпрома" в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects BV

Что важно понимать, арест был наложен по двум отдельным искам украинских компаний "Славутич-Инвест" и "Жнива". Речь шла о возмещении ущерба, связанного с действиями России в Украине.

Несмотря на это, суд в Гааге пришел к выводу, что арест активов российского монополиста может нарушить принцип государственного иммунитета, что означает, что эти суды не могут судить действия другого государства или государственной организации.

К слову, год назад "Газпром" уже пытался продать эти активы через аукцион.

Компания планировала продать 50% долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding BV в компании Wintershall Noordzee BV и 100% долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющей долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.

После неожиданного решения суда российская компания может снова попытаться продать эти активы.

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