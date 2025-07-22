США пригрозили Китаю и вступились за Украину
Категория
Политика
Дата публикации

США пригрозили Китаю и вступились за Украину

В США предлагают "осудить Китай"
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Источник:  Bloomberg

Как заявил американский посол в НАТО Мэтью Витакер, Китай поддерживает Россию в ее войне против Украины. Также дипломат пригрозил Пекину потенциальными мерами против него в случае отказа Кремля от прекращения агрессии.

Главные тезисы

  • США ясно дали понять, что недовольны действиями Китая.
  • Посол призвал Пекин не игнорировать жесткий ультиматум Трампа.

В США предлагают "осудить Китай"

Как отметил Витакер, власти КНР считают, что "ведут опосредованную войну с помощью России".

В некоторых заявлениях китайского правительства мы видим, что они хотят, чтобы США и наши союзники были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других стратегических вызовах, — подчеркнул американский посол.

Мэтью Витакер обращает внимание на то, что Пекин допустил серьезную ошибку.

Более того, посол США при НАТО призвал осудить Китай "за субсидирование убийств, которые происходят на полях сражений в Украине".

На этом фоне Витакер напомнил о жестком ультиматуме американского лидера Дональда Трампа по введению вторичных санкций против союзников России.

Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия, — предупредил американский посол.

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