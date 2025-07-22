США пригрозили Китаю и вступились за Украину

Как заявил американский посол в НАТО Мэтью Витакер, Китай поддерживает Россию в ее войне против Украины. Также дипломат пригрозил Пекину потенциальными мерами против него в случае отказа Кремля от прекращения агрессии.
Главные тезисы
- США ясно дали понять, что недовольны действиями Китая.
- Посол призвал Пекин не игнорировать жесткий ультиматум Трампа.
В США предлагают "осудить Китай"
Как отметил Витакер, власти КНР считают, что "ведут опосредованную войну с помощью России".
Мэтью Витакер обращает внимание на то, что Пекин допустил серьезную ошибку.
Более того, посол США при НАТО призвал осудить Китай "за субсидирование убийств, которые происходят на полях сражений в Украине".
На этом фоне Витакер напомнил о жестком ультиматуме американского лидера Дональда Трампа по введению вторичных санкций против союзников России.
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