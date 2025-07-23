Трамп обіцяє ЗСУ найкращу військову техніку у світі

Наші великі компанії виробляють найкращу військову техніку у світі і тепер вони продаватимуть її, а ті використовуватимуть. Навіть ті, хто проти війни, як і я, кажуть: "Ого, це непогано, це досить непогано". Отже, вони (українці — ред.) зможуть захистити себе, ми більше не будемо платити за це і я вважаю, це дуже важливим.