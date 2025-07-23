Трамп обіцяє ЗСУ найкращу військову техніку у світі

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що в США виробляють найкращу військову техніку у світі. За словами президента, саме її будуть отримувати Сили оборони України для ефективного стримування російської агресії.
Головні тези:
- Трамп підтвердив, що не відмовився від свого плану підтримки України.
- Також він вважає, що Байден обрав хибний сценарій допомоги Києву.
Трамп вважає, що ЗСУ отримають найкращу техніку
Як вважає американський лідер, український народ дійсно відважно захищається від російського вторгнення.
Він також додав, що ЗСУ зможуть продовжувати боротьбу і в майбутньому завдяки тому, що члени НАТО тепер купують американську зброю для України.
На цьому тлі очільник Білого дому вкотре накинувся зі звинуваченнями на свого попередника Джо Байдена.
Він розкритикував підхід демократа до надання допомоги Києву.
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