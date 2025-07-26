США публично пригрозили России и раскритиковали Китай

Американские власти напомнили Кремлю о жестком ультиматуме президента США Дональда Трампа по установлению мира в Украине в течение 50 дней, а также о последствиях, если Москва не согласится по требованию Вашингтона. Под шквал критики также попал Китай за помощь России в продолжении войны.
Главные тезисы
- США настроены использовать мощные инструменты в случае отказа России от подписания мирного соглашения.
- Китай продолжает лгать, что не помогает России, но мир знает правду.
США напомнил России, что время истекает
С жестким заявлением по этому поводу выступила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН.
Американская дипломат в очередной раз напомнила о том, что 14 июля Трамп предупредил российского диктатора Владимира Путина о необходимости подписать мирное соглашение в течение 50 дней.
Дипломат также обратила внимание на то, что уже более 100 дней назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к скорейшему прекращению войны и установлению крепкого мира в Украине, однако этого до сих пор не произошло.
По ее словам, ситуация ухудшается также из-за того, что Китай продолжает помогать России в ее захватнической войне:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-