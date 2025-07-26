США публично пригрозили России и раскритиковали Китай
Категория
Политика
Дата публикации

США публично пригрозили России и раскритиковали Китай

США напомнил России, что время истекает
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Источник:  Укринформ

Американские власти напомнили Кремлю о жестком ультиматуме президента США Дональда Трампа по установлению мира в Украине в течение 50 дней, а также о последствиях, если Москва не согласится по требованию Вашингтона. Под шквал критики также попал Китай за помощь России в продолжении войны.

Главные тезисы

  • США настроены использовать мощные инструменты в случае отказа России от подписания мирного соглашения.
  • Китай продолжает лгать, что не помогает России, но мир знает правду.

США напомнил России, что время истекает

С жестким заявлением по этому поводу выступила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН.

Американская дипломат в очередной раз напомнила о том, что 14 июля Трамп предупредил российского диктатора Владимира Путина о необходимости подписать мирное соглашение в течение 50 дней.

Если РФ не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры, — заявила Дороти Ши.

Дипломат также обратила внимание на то, что уже более 100 дней назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к скорейшему прекращению войны и установлению крепкого мира в Украине, однако этого до сих пор не произошло.

По ее словам, ситуация ухудшается также из-за того, что Китай продолжает помогать России в ее захватнической войне:

Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, используемых Россией против Украины, — подчеркнула Ши.

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