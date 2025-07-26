США публично пригрозили России и раскритиковали Китай

Американские власти напомнили Кремлю о жестком ультиматуме президента США Дональда Трампа по установлению мира в Украине в течение 50 дней, а также о последствиях, если Москва не согласится по требованию Вашингтона. Под шквал критики также попал Китай за помощь России в продолжении войны.

США напомнил России, что время истекает

С жестким заявлением по этому поводу выступила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН.

Американская дипломат в очередной раз напомнила о том, что 14 июля Трамп предупредил российского диктатора Владимира Путина о необходимости подписать мирное соглашение в течение 50 дней.

Если РФ не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры, — заявила Дороти Ши. Поделиться

Дипломат также обратила внимание на то, что уже более 100 дней назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к скорейшему прекращению войны и установлению крепкого мира в Украине, однако этого до сих пор не произошло.

По ее словам, ситуация ухудшается также из-за того, что Китай продолжает помогать России в ее захватнической войне: