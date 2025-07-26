Украина успешно поразила 7 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина успешно поразила 7 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 26 июля 2025 года
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Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов атаковали сразу семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы, пункт управления БПЛА и два других важных объекта российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1249 день полномасштабной войны России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 191 боестолкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 26 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1048330 (+1080) человек

  • танков — 11056 (+7) ед

  • боевых бронированных машин — 23059 (+7) ед

  • артиллерийских систем — 30812 (+35) ед

  • РСЗО — 1448 (+2) ед

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 47959 (+125) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн — 56371 (+158) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 25 июля российские оккупанты нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 78 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг использовал для атак 4172 дрона-камикадзе и совершил 6279 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

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