Украина успешно поразила 7 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов атаковали сразу семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы, пункт управления БПЛА и два других важных объекта российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 26 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1048330 (+1080) человек

танков — 11056 (+7) ед

боевых бронированных машин — 23059 (+7) ед

артиллерийских систем — 30812 (+35) ед

РСЗО — 1448 (+2) ед

БпЛА оперативно-тактического уровня — 47959 (+125) ед

автомобильной техники и автоцистерн — 56371 (+158) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 25 июля российские оккупанты нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 78 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг использовал для атак 4172 дрона-камикадзе и совершил 6279 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.