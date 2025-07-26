Україна успішно уразила 7 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів атакували одразу сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА та два інших важливих об’єкти російських загарбників.