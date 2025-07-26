Україна успішно уразила 7 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна успішно уразила 7 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 26 липня 2025 року
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Як повідомляє Генштаб ЗСУ, авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів атакували одразу сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА та два інших важливих об’єкти російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1249 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 191 боєзіткнення.

Втрати армії РФ станом на 26 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1048330 (+1080) осіб

  • танків — 11056 (+7) од

  • бойових броньованих машин — 23059 (+7) од

  • артилерійських систем — 30812 (+35) од

  • РСЗВ — 1448 (+2) од

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 47959 (+125) од

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 56371 (+158) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 25 липня російські окупанти завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 78 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, ворог використав для атак 4172 дрони-камікадзе та здійснив 6279 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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