Зеленський анонсував договір зі США на десятки мільярдів доларів

Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, він окреслив чітке завдання для своєї команди, яке стосується підготовки нового масштабного договору зі США. Йдеться про продаж дронів.

Україна продаватиме США свої дрони

За словами президента, до реалізації цього завдання будуть залучені секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, міністр оборони Денис Шмигал і радник глави держави зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Що важливо розуміти, йдеться про підготовку договору на десятки мільярдів доларів, однак точна сума поки невідома.

Далі – з Америкою, з Президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів. Володимир Зеленський Президент України

Нещодавно глава держави чітко дав зрозуміти, що Штати дійсно зацікавлені у купівлі українських дронів, а Київ хоче придбати у США потужні засоби для формування повітряного щита.