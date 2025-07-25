Зеленський анонсував договір зі США на десятки мільярдів доларів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський анонсував договір зі США на десятки мільярдів доларів

Зеленський
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, він окреслив чітке завдання для своєї команди, яке стосується підготовки нового масштабного договору зі США. Йдеться про продаж дронів.

Головні тези:

  • Зеленський розкрив деталі домовленості з президентом США.
  • Україна зацікавлена у купівлі американських засобів для формування повітряного щита.

Україна продаватиме США свої дрони

За словами президента, до реалізації цього завдання будуть залучені секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, міністр оборони Денис Шмигал і радник глави держави зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Що важливо розуміти, йдеться про підготовку договору на десятки мільярдів доларів, однак точна сума поки невідома.

Далі – з Америкою, з Президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Нещодавно глава держави чітко дав зрозуміти, що Штати дійсно зацікавлені у купівлі українських дронів, а Київ хоче придбати у США потужні засоби для формування повітряного щита.

Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники.

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