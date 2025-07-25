Зеленський анонсував договір зі США на десятки мільярдів доларів

Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, він окреслив чітке завдання для своєї команди, яке стосується підготовки нового масштабного договору зі США. Йдеться про продаж дронів.
Головні тези:
- Зеленський розкрив деталі домовленості з президентом США.
- Україна зацікавлена у купівлі американських засобів для формування повітряного щита.
Україна продаватиме США свої дрони
За словами президента, до реалізації цього завдання будуть залучені секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, міністр оборони Денис Шмигал і радник глави держави зі стратегічних питань Олександр Камишін.
Що важливо розуміти, йдеться про підготовку договору на десятки мільярдів доларів, однак точна сума поки невідома.
Нещодавно глава держави чітко дав зрозуміти, що Штати дійсно зацікавлені у купівлі українських дронів, а Київ хоче придбати у США потужні засоби для формування повітряного щита.
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