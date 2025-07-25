Зеленский анонсировал договор с США на десятки миллиардов долларов
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский анонсировал договор с США на десятки миллиардов долларов

Зеленский
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Источник:  Интерфакс-Украина

Как отметил глава государства Владимир Зеленский, он наметил четкую задачу для своей команды, касающуюся подготовки нового масштабного договора с США. Речь идет о продаже дронов.

Главные тезисы

  • Зеленский раскрыл детали договоренности с президентом США.
  • Украина заинтересована в покупке американских средств для формированию воздушного щита.

Украина будет продавать США свои дроны

По словам президента, к реализации этой задачи будут привлечены секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, министр обороны Денис Шмыгаль и советник главы государства по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Что важно понимать, речь идет о подготовке договора на десятки миллиардов долларов, однако точная сумма пока неизвестна.

Далее — с Америкой, с Президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10–20–30 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Недавно глава государства ясно дал понять, что Штаты действительно заинтересованы в покупке украинских дронов, а Киев хочет приобрести у США мощные средства для формирования воздушного щита.

Есть много дронов, которые есть только у нас. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он мне сказал, что Америка хочет покупать украинские беспилотники.

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