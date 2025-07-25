Зеленский анонсировал договор с США на десятки миллиардов долларов

Как отметил глава государства Владимир Зеленский, он наметил четкую задачу для своей команды, касающуюся подготовки нового масштабного договора с США. Речь идет о продаже дронов.
Главные тезисы
- Зеленский раскрыл детали договоренности с президентом США.
- Украина заинтересована в покупке американских средств для формированию воздушного щита.
Украина будет продавать США свои дроны
По словам президента, к реализации этой задачи будут привлечены секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, министр обороны Денис Шмыгаль и советник главы государства по стратегическим вопросам Александр Камышин.
Что важно понимать, речь идет о подготовке договора на десятки миллиардов долларов, однако точная сумма пока неизвестна.
Недавно глава государства ясно дал понять, что Штаты действительно заинтересованы в покупке украинских дронов, а Киев хочет приобрести у США мощные средства для формирования воздушного щита.
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