Зеленский анонсировал договор с США на десятки миллиардов долларов

Как отметил глава государства Владимир Зеленский, он наметил четкую задачу для своей команды, касающуюся подготовки нового масштабного договора с США. Речь идет о продаже дронов.

Украина будет продавать США свои дроны

По словам президента, к реализации этой задачи будут привлечены секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, министр обороны Денис Шмыгаль и советник главы государства по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Что важно понимать, речь идет о подготовке договора на десятки миллиардов долларов, однако точная сумма пока неизвестна.

Далее — с Америкой, с Президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10–20–30 миллиардов долларов. Владимир Зеленский Президент Украины

Недавно глава государства ясно дал понять, что Штаты действительно заинтересованы в покупке украинских дронов, а Киев хочет приобрести у США мощные средства для формирования воздушного щита.