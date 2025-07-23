Генерал-майор Павленко указал на слабое место армии РФ

Как считает экс-заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Илья Павленко, настоящая ахиллесова пятая российской армии – это непрофессионализм командиров среднего звена.
Главные тезисы
- Российская армия несет значительные потери из-за халатности командования и низкой подготовки личного состава.
- В ГУР есть сценарии отражения скоростных наступательных операций врага.
В армии РФ накопилось много серьезных проблем
Как отметил Павленко, несмотря на численность и длительную модернизацию, российские войска продолжают нести колоссальные потери из-за халатности командования и игнорирования надлежащей подготовки личного состава.
Генерал также обратил внимание на то, что команда ГУР не только противодействует российскому вторжению, но и формирует философию ведения современной войны.
Он также призвал не забывать, что военная разведка Украины еще до 24 февраля 2022 активно готовилась к потенциальному вторжению России.
Более того, именно ГУР моделировала сценарии отражения скоростных наступательных операций врага.
Первый год полномасштабной войны стал доказательством того, что враг настроен совершать скоростные, неожиданные действия. В первую очередь речь шла о захватах аэропортов, городов, установлении блокпостов.
Более того, в 2022 году были сформированы списки для фильтрации, списки расстрельные — кого россияне хотели ликвидировать сразу.
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