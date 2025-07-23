Генерал-майор Павленко указал на слабое место армии РФ

Как считает экс-заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Илья Павленко, настоящая ахиллесова пятая российской армии – это непрофессионализм командиров среднего звена.

В армии РФ накопилось много серьезных проблем

Как отметил Павленко, несмотря на численность и длительную модернизацию, российские войска продолжают нести колоссальные потери из-за халатности командования и игнорирования надлежащей подготовки личного состава.

Генерал также обратил внимание на то, что команда ГУР не только противодействует российскому вторжению, но и формирует философию ведения современной войны.

Мы доказываем миру: Украина способна эффективно противостоять агрессии, — подчеркнул Илья Павленко. Поделиться

Он также призвал не забывать, что военная разведка Украины еще до 24 февраля 2022 активно готовилась к потенциальному вторжению России.

Более того, именно ГУР моделировала сценарии отражения скоростных наступательных операций врага.

Первый год полномасштабной войны стал доказательством того, что враг настроен совершать скоростные, неожиданные действия. В первую очередь речь шла о захватах аэропортов, городов, установлении блокпостов.