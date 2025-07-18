У ГУР показали Келлогу западные компоненты из уничтоженного в Украине оружия РФ

Необходимо, чтобы международное сообщество усиливало контроль за соблюдением наложенных на Москву санкций. Это также касается производителей, которые должны более ответственно относиться к контролю своей продукции на международных рынках, — подчеркнул Шифр, военнослужащий ГУР МО Украины.