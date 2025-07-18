У ГУР показали Келлогу западные компоненты из уничтоженного в Украине оружия РФ

Спецпредставитель США в Украине Кит Келлог ознакомился с электронными компонентами западного производства, изъятыми украинскими военными разведчиками из уничтоженного или захваченного российского вооружения.
Главные тезисы
- Украинское ГУР раскрыло факт показа западных компонентов из российского оружия спецпредставителю США Киту Келлогу.
- Элементы дронов-камикадзе и микроэлектроника для высокоточного вооружения были усмотрены в изъятых компонентах.
- Международное сообщество должно ужесточить контроль за соблюдением санкций против РФ, чтобы предотвратить обход.
Келлог увидел западные компоненты в уничтоженном в Украине оружии РФ
Киту Келлогу, в частности, продемонстрировали западные элементы ирано-российских дронов-камикадзе Shahed ("Герань") и российских "Гербера", которыми государство-агрессор терроризирует гражданское население Украины.
Специальную выставку организовал портал War&Sanctions ГУР МО Украины совместно с собратьями из Сил обороны Украины и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
В ГУР заверили: "Главное управление разведки продолжает раскрывать секреты российского вооружения и идентифицировать его компоненты, чтобы сделать невозможным обход санкций".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-