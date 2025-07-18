У ГУР показали Келлогу западные компоненты из уничтоженного в Украине оружия РФ
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР показали Келлогу западные компоненты из уничтоженного в Украине оружия РФ

ГУР
ГУР
Читати українською

Спецпредставитель США в Украине Кит Келлог ознакомился с электронными компонентами западного производства, изъятыми украинскими военными разведчиками из уничтоженного или захваченного российского вооружения.

Главные тезисы

  • Украинское ГУР раскрыло факт показа западных компонентов из российского оружия спецпредставителю США Киту Келлогу.
  • Элементы дронов-камикадзе и микроэлектроника для высокоточного вооружения были усмотрены в изъятых компонентах.
  • Международное сообщество должно ужесточить контроль за соблюдением санкций против РФ, чтобы предотвратить обход.

Келлог увидел западные компоненты в уничтоженном в Украине оружии РФ

Киту Келлогу, в частности, продемонстрировали западные элементы ирано-российских дронов-камикадзе Shahed ("Герань") и российских "Гербера", которыми государство-агрессор терроризирует гражданское население Украины.

Также среди идентифицированных компонентов — критически важная для изготовления высокоточного вооружения микроэлектроника, которую российский оборонно-промышленный комплекс получил по "серым схемам" в обход международных санкций.

Специальную выставку организовал портал War&Sanctions ГУР МО Украины совместно с собратьями из Сил обороны Украины и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Необходимо, чтобы международное сообщество усиливало контроль за соблюдением наложенных на Москву санкций. Это также касается производителей, которые должны более ответственно относиться к контролю своей продукции на международных рынках, — подчеркнул Шифр, военнослужащий ГУР МО Украины.

В ГУР заверили: "Главное управление разведки продолжает раскрывать секреты российского вооружения и идентифицировать его компоненты, чтобы сделать невозможным обход санкций".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали боевую работу НРК "Лють" — видео
ГУР
Лють
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Боец ГУР передал спасателям уникальный флаг из оккупированной Донецкой области
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Cпецназовец ГУР самостоятельно сдержал штурм пяти оккупантов РФ на Купянском направлении — видео
ГУР
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?