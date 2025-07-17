Cпецназовец ГУР самостоятельно сдержал штурм пяти оккупантов РФ на Купянском направлении — видео

На Купянском направлении боец спецподразделения ГУР самостоятельно сдержал штурм российских сил, численно превосходивших его. В ответ враг применил запрещенный ядовитый газ, минометы и FPV-дроны.
Главные тезисы
- Боец спецподразделения ГУР удержал штурм российских оккупантов, применявших запрещенные методы боевых действий.
- После отравления и множественных ранений боец был успешно эвакуирован благодаря слаженной работе группы эвакуации.
- Благодаря высокому профессионализму спецназовцев позицию удалось удержать и отбросить противника.
Боец ГУР самостоятельно сдержал штурм оккупантов под Купянском
Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины "Братство" самостоятельно сдержал штурм сил пяти оккупантов.
Более того, после этого позицию накрыли плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов.
Боец получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло за собой периодическую потерю сознания. Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным.
Командование приняло единственное возможное решение — эвакуировать бойца. Несмотря на активную работу вражеских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненному, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.
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