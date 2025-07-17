Cпецназовец ГУР самостоятельно сдержал штурм пяти оккупантов РФ на Купянском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Cпецназовец ГУР самостоятельно сдержал штурм пяти оккупантов РФ на Купянском направлении — видео

ГУР
ГУР
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На Купянском направлении боец спецподразделения ГУР самостоятельно сдержал штурм российских сил, численно превосходивших его. В ответ враг применил запрещенный ядовитый газ, минометы и FPV-дроны.

Главные тезисы

  • Боец спецподразделения ГУР удержал штурм российских оккупантов, применявших запрещенные методы боевых действий.
  • После отравления и множественных ранений боец был успешно эвакуирован благодаря слаженной работе группы эвакуации.
  • Благодаря высокому профессионализму спецназовцев позицию удалось удержать и отбросить противника.

Боец ГУР самостоятельно сдержал штурм оккупантов под Купянском

Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины "Братство" самостоятельно сдержал штурм сил пяти оккупантов.

В ответ на эффективное сопротивление украинского воина оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны — применили ядовитый газ.

Более того, после этого позицию накрыли плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов.

Боец получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло за собой периодическую потерю сознания. Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным.

Командование приняло единственное возможное решение — эвакуировать бойца. Несмотря на активную работу вражеских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненному, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.

Благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму спецназовцев, позицию удалось не только удержать, но и отбросить противника от нее.

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