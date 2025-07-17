Cпецназовец ГУР самостоятельно сдержал штурм пяти оккупантов РФ на Купянском направлении — видео

На Купянском направлении боец спецподразделения ГУР самостоятельно сдержал штурм российских сил, численно превосходивших его. В ответ враг применил запрещенный ядовитый газ, минометы и FPV-дроны.

Боец ГУР самостоятельно сдержал штурм оккупантов под Купянском

Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины "Братство" самостоятельно сдержал штурм сил пяти оккупантов.

В ответ на эффективное сопротивление украинского воина оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны — применили ядовитый газ. Поделиться

Более того, после этого позицию накрыли плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов.

Боец получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло за собой периодическую потерю сознания. Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным.

Командование приняло единственное возможное решение — эвакуировать бойца. Несмотря на активную работу вражеских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненному, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.