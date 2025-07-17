Cпецпризначенець ГУР самотужки стримав штурм п'яти окупантів РФ на Куп’янському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Cпецпризначенець ГУР самотужки стримав штурм п'яти окупантів РФ на Куп’янському напрямку — відео

ГУР
ГУР

На Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР самотужки стримав штурм російських сил, які чисельно переважали його. У відповідь ворог застосував заборонений отруйний газ, міномети та FPV-дрони.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ ГУР у складі бійців спецпризначення відстояв позицію під час штурму російських окупантів на Куп'янському напрямку.
  • Боєць самотужки стримав напад чисельно переважаючих сил ворога, який вдалися до застосування забороненого отруйного газу, мінометів та FPV-дронів.
  • Після отруєння та множинних поранень від осколків боєць був евакуйований і доставлений до безпечного місця, завдяки злагодженій роботі групи евакуації.

Боєць ГУР самотужки стримав штурм окупантів під Куп'янськом

Під час бойових дій на Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України “Братство" самотужки стримав штурм сил п'яти окупантів.

У відповідь на ефективний опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни — застосували отруйний газ.

Ба більше, після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.

Боєць зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим.

Командування ухвалило єдине можливе рішення — евакуювати бійця. Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту.

Завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника від неї.

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