Cпецпризначенець ГУР самотужки стримав штурм п'яти окупантів РФ на Куп’янському напрямку — відео

На Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР самотужки стримав штурм російських сил, які чисельно переважали його. У відповідь ворог застосував заборонений отруйний газ, міномети та FPV-дрони.

Боєць ГУР самотужки стримав штурм окупантів під Куп'янськом

Під час бойових дій на Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України “Братство" самотужки стримав штурм сил п'яти окупантів.

У відповідь на ефективний опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни — застосували отруйний газ. Поширити

Ба більше, після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.

Боєць зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим.

Командування ухвалило єдине можливе рішення — евакуювати бійця. Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту.