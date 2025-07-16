Боєць ГУР передав рятувальникам унікальний прапор з окупованої Донеччини
Категорія
Україна
Дата публікації

Боєць ГУР передав рятувальникам унікальний прапор з окупованої Донеччини

ГУР
ГУР

Представник ГУР МО України передав рятувальникам ДСНС України державний прапор ДСНС, знайдений під час бойового завдання воєнних розвідників на деокупованій території Донеччини.

Головні тези:

  • Знайдений боєць ГУР державний прапор ДСНС став символом національної гордості та пам'яті про жертви на окупованій території.
  • Рятувальники зберегли цей прапор від окупантів, замурувавши його в цегляну стіну для запобігання наруги.
  • Представник ГУР МО підкреслив, що цей прапор — символ того, що Україна завжди повертає своє та зустрічає армію з гордими українськими символами.

Розвідник ГУР передав рятувальникам реліквію з окупованої Донеччини

Прапор сховали рятувальники одного з підрозділів ДСНС кілька років тому — перед тим, як місто потрапило під окупацію. Щоб не допустити наруги з боку ворога, стяг замурували в цегляну стіну.

Боєць Головного управління розвідки натрапив на схованку під час виконання бойового завдання.

Я побачив його випадково. Дістав згорток — у ньому був прапор, поруч — пачка цигарок. Забрав одразу — не міг залишити. Це не просто прапор — це реліквія, це пам’ять, це частина душі тих, хто був тут до нас. Він був зі мною ще місяць, поки не повернувся із завдання.

Цей прапор — символ того, що Україна завжди повертає своє. У щойно звільнених Херсоні, Балаклії, Макарові та інших містах нашу армію завжди зустрічали з українським прапором, — сказав представник ГУР МО України Євгеній Єрін.

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