Боєць ГУР передав рятувальникам унікальний прапор з окупованої Донеччини

Представник ГУР МО України передав рятувальникам ДСНС України державний прапор ДСНС, знайдений під час бойового завдання воєнних розвідників на деокупованій території Донеччини.
Головні тези:
- Знайдений боєць ГУР державний прапор ДСНС став символом національної гордості та пам'яті про жертви на окупованій території.
- Рятувальники зберегли цей прапор від окупантів, замурувавши його в цегляну стіну для запобігання наруги.
- Представник ГУР МО підкреслив, що цей прапор — символ того, що Україна завжди повертає своє та зустрічає армію з гордими українськими символами.
Розвідник ГУР передав рятувальникам реліквію з окупованої Донеччини
Прапор сховали рятувальники одного з підрозділів ДСНС кілька років тому — перед тим, як місто потрапило під окупацію. Щоб не допустити наруги з боку ворога, стяг замурували в цегляну стіну.
Боєць Головного управління розвідки натрапив на схованку під час виконання бойового завдання.
Цей прапор — символ того, що Україна завжди повертає своє. У щойно звільнених Херсоні, Балаклії, Макарові та інших містах нашу армію завжди зустрічали з українським прапором, — сказав представник ГУР МО України Євгеній Єрін.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-