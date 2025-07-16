Боєць ГУР передав рятувальникам унікальний прапор з окупованої Донеччини

Розвідник ГУР передав рятувальникам реліквію з окупованої Донеччини

Прапор сховали рятувальники одного з підрозділів ДСНС кілька років тому — перед тим, як місто потрапило під окупацію. Щоб не допустити наруги з боку ворога, стяг замурували в цегляну стіну.

Боєць Головного управління розвідки натрапив на схованку під час виконання бойового завдання.

Я побачив його випадково. Дістав згорток — у ньому був прапор, поруч — пачка цигарок. Забрав одразу — не міг залишити. Це не просто прапор — це реліквія, це пам’ять, це частина душі тих, хто був тут до нас. Він був зі мною ще місяць, поки не повернувся із завдання. Поширити