У ГУР розвінчали фейк спецслужб РФ про українську "червону ртуть" у Сирії
Категорія
Світ
Дата публікації

У ГУР розвінчали фейк спецслужб РФ про українську "червону ртуть" у Сирії

ГУР
ГУР

Черговий епізод спрямованої проти України інформаційної операції кремля у Сирії — російські спецслужби пропонують на так званому сирійському “чорному ринку зброї” ще один містичний чорний ящик із двома капсулами, у яких нібито містяться небезпечні “хімікати”.

Головні тези:

  • Російські спецслужби розповсюджують фейк про українську “червону ртуть” у Сирії, що є частиною інформаційної операції проти України.
  • Цей епізод показує, як Росія веде інформаційну війну, намагаючись створити негативну картину України та дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

ГУР спростувало фейк про українську "червону ртуть" у Сирії

На одній із капсул розміщено напис: “PU.9424 U”, на другій ― “HG25 P307 9,99 U92”.

Отже, цього разу московити, на додачу до вигаданого “плутонію” [Pu ― плутоній], реанімують стару радянську байку про так звану “червону ртуть” [Hg ― ртуть] ― речовину, якої не існує в природі.

“Червона ртуть” ― вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках ХХ століття. Створена у Москві та спрямована проти іноземних розвідок легенда про “червону ртуть” стверджувала, нібито ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення “страшної” бомби.

Халтурники з луб’янки переконують, нібито привезений ними контейнер придбали у “корумпованих чиновників Міністерства оборони України” для “негайного продажу”.

Також у комплекті з фейковими “елементами” для виготовлення “ядерної бомби” росіяни в Сирії пропонують десять капсул із нібито “невідомими токсичними газами” ― насправді це реагенти для старого приладу хімічної розвідки, який агенти держави-агресора вже намагалися продати раніше в межах інформаційної операції проти України.

Нічого нового й оригінального ― російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників із ХХ століття. Тож стара міфологія про “червону ртуть” свідчить про загострення жанрової кризи в середовищі спецслужбістів кремля. Ми бачимо, як Росія безпорадно “лізе зі штанів”, сіє теорії змови, аби дискредитувати Україну, дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Сирії, де впав злочинний режим друга Путіна — Башара Асада.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МО України

Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани Росії, зауважили у ГУР.

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