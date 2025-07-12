У ГУР розвінчали фейк спецслужб РФ про українську "червону ртуть" у Сирії

Черговий епізод спрямованої проти України інформаційної операції кремля у Сирії — російські спецслужби пропонують на так званому сирійському “чорному ринку зброї” ще один містичний чорний ящик із двома капсулами, у яких нібито містяться небезпечні “хімікати”.
Головні тези:
- Російські спецслужби розповсюджують фейк про українську “червону ртуть” у Сирії, що є частиною інформаційної операції проти України.
- Цей епізод показує, як Росія веде інформаційну війну, намагаючись створити негативну картину України та дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.
ГУР спростувало фейк про українську "червону ртуть" у Сирії
На одній із капсул розміщено напис: “PU.9424 U”, на другій ― “HG25 P307 9,99 U92”.
Отже, цього разу московити, на додачу до вигаданого “плутонію” [Pu ― плутоній], реанімують стару радянську байку про так звану “червону ртуть” [Hg ― ртуть] ― речовину, якої не існує в природі.
“Червона ртуть” ― вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках ХХ століття. Створена у Москві та спрямована проти іноземних розвідок легенда про “червону ртуть” стверджувала, нібито ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення “страшної” бомби.
Халтурники з луб’янки переконують, нібито привезений ними контейнер придбали у “корумпованих чиновників Міністерства оборони України” для “негайного продажу”.
Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани Росії, зауважили у ГУР.
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