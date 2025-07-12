У ГУР развенчали фейк спецслужб РФ об украинской "красной ртути" в Сирии

Очередной эпизод направленной против Украины информационной операции кремля в Сирии — российские спецслужбы предлагают на так называемом сирийском черном рынке оружия еще один мистический черный ящик с двумя капсулами, в которых якобы содержатся опасные «химикаты».

ГУР опровергло фейк об украинской "красной ртути" в Сирии

На одной из капсул размещена надпись: "PU.9424 U", на второй — "HG25 P307 9,99 U92".

Итак, на этот раз московиты, вдобавок к выдуманному "плутонию" [Pu — плутоний], реанимируют старую советскую басню о так называемой "красной ртути" [Hg — ртуть] — вещество, которого не существует в природе.

"Красная ртуть" — выдумка советских спецслужб, которую использовали для масштабной кампании по дезинформации на Ближнем Востоке в 80-90 годах ХХ века. Созданная в Москве и направленная против иностранных разведок легенда о "красной ртути" утверждала, что эта модификация химического элемента может стать материалом для изготовления "страшной" бомбы.

Халтурщики из лубянки убеждают, что якобы привезенный ими контейнер приобрели у "коррумпированных чиновников Министерства обороны Украины" для "немедленной продажи".

Также в комплекте с фейковыми "элементами" для изготовления "ядерной бомбы" россияне в Сирии предлагают десять капсул с якобы "неизвестными токсичными газами" — на самом деле это реагенты для старого прибора химической разведки, который агенты государства-агрессора уже пытались продать раньше в рамках информационной операции против Украины. Поделиться

Ничего нового и оригинального — российские спецслужбы действуют по лекалам своих предшественников из ХХ века. Старая мифология о «красной ртути» свидетельствует об обострении жанрового кризиса в среде спецслужбистов кремля. Мы видим, как Россия беспомощно "лезет из штанов", сеет теории заговора, чтобы дискредитировать Украину, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, где упал преступный режим друга Путина — Башара Асада. Андрей Юсов Представитель ГУР МО Украины

Украина принимает все меры, в том числе через линию военной разведки, чтобы разрушить эти очередные гибридные планы России, отметили в ГУР.