Очередной эпизод направленной против Украины информационной операции кремля в Сирии — российские спецслужбы предлагают на так называемом сирийском черном рынке оружия еще один мистический черный ящик с двумя капсулами, в которых якобы содержатся опасные «химикаты».
Главные тезисы
- Российские спецслужбы продвигают фейк об украинской “красной ртути” в Сирии как часть информационной операции против Украины.
- Украина активно противостоит гибридным планам России через меры военной разведки и линию разрушения дезинформации.
ГУР опровергло фейк об украинской "красной ртути" в Сирии
На одной из капсул размещена надпись: "PU.9424 U", на второй — "HG25 P307 9,99 U92".
Итак, на этот раз московиты, вдобавок к выдуманному "плутонию" [Pu — плутоний], реанимируют старую советскую басню о так называемой "красной ртути" [Hg — ртуть] — вещество, которого не существует в природе.
"Красная ртуть" — выдумка советских спецслужб, которую использовали для масштабной кампании по дезинформации на Ближнем Востоке в 80-90 годах ХХ века. Созданная в Москве и направленная против иностранных разведок легенда о "красной ртути" утверждала, что эта модификация химического элемента может стать материалом для изготовления "страшной" бомбы.
Халтурщики из лубянки убеждают, что якобы привезенный ими контейнер приобрели у "коррумпированных чиновников Министерства обороны Украины" для "немедленной продажи".
Украина принимает все меры, в том числе через линию военной разведки, чтобы разрушить эти очередные гибридные планы России, отметили в ГУР.
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