Боец ГУР передал спасателям уникальный флаг из оккупированной Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Боец ГУР передал спасателям уникальный флаг из оккупированной Донецкой области

ГУР
ГУР
Читати українською

Представитель ГУР МО Украины передал спасателям ГСЧС Украины государственный флаг ГСЧС, найденный во время боевой задачи военных разведчиков на деоккупированной территории Донбасса.

Главные тезисы

  • Флаг ГСЧС, найденный бойцом ГУР в Донбассе, стал символом национальной гордости и памяти о жертвах на оккупированной территории.
  • Реликвия была спрятана спасателями года назад, перед оккупацией города, чтобы сохранить его от оккупантов.
  • Представитель ГУР подчеркнул, что этот флаг является символом возвращения Украины своего и всегда встречает армию с гордыми украинскими символами.

Разведчик ГУР передал спасателям реликвию из оккупированной Донецкой области

Флаг спрятали спасатели одного из подразделений ГСЧС несколько лет назад — перед тем, как город попал под оккупацию. Чтобы не допустить поругания со стороны врага, флаг замуровали в кирпичную стену.

Боец Главного управления разведки наткнулся на тайник во время выполнения боевого задания.

Я увидел его случайно. Достал сверток — в нем был флаг, рядом пачка сигарет. Забрал сразу — не мог оставить. Это не просто флаг — это реликвия, это память, это часть души тех, кто был здесь до нас. Он был со мной еще месяц, пока не вернулся из задания.

Этот флаг — символ того, что Украина всегда возвращает свое. В только что освобожденных Херсоне, Балаклее, Макарове и других городах нашу армию всегда встречали с украинским флагом, — сказал представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР развенчали фейк спецслужб РФ об украинской "красной ртути" в Сирии
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали боевую работу НРК "Лють" — видео
ГУР
Лють
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР ликвидировало российских операторов БПЛА "Скат 350М"
ГУР
Что известно о новой операции ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?