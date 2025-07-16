Боец ГУР передал спасателям уникальный флаг из оккупированной Донецкой области

Представитель ГУР МО Украины передал спасателям ГСЧС Украины государственный флаг ГСЧС, найденный во время боевой задачи военных разведчиков на деоккупированной территории Донбасса.
Главные тезисы
- Флаг ГСЧС, найденный бойцом ГУР в Донбассе, стал символом национальной гордости и памяти о жертвах на оккупированной территории.
- Реликвия была спрятана спасателями года назад, перед оккупацией города, чтобы сохранить его от оккупантов.
- Представитель ГУР подчеркнул, что этот флаг является символом возвращения Украины своего и всегда встречает армию с гордыми украинскими символами.
Разведчик ГУР передал спасателям реликвию из оккупированной Донецкой области
Флаг спрятали спасатели одного из подразделений ГСЧС несколько лет назад — перед тем, как город попал под оккупацию. Чтобы не допустить поругания со стороны врага, флаг замуровали в кирпичную стену.
Боец Главного управления разведки наткнулся на тайник во время выполнения боевого задания.
Этот флаг — символ того, что Украина всегда возвращает свое. В только что освобожденных Херсоне, Балаклее, Макарове и других городах нашу армию всегда встречали с украинским флагом, — сказал представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин.
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