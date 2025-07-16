Боец ГУР передал спасателям уникальный флаг из оккупированной Донецкой области

Разведчик ГУР передал спасателям реликвию из оккупированной Донецкой области

Флаг спрятали спасатели одного из подразделений ГСЧС несколько лет назад — перед тем, как город попал под оккупацию. Чтобы не допустить поругания со стороны врага, флаг замуровали в кирпичную стену.

Боец Главного управления разведки наткнулся на тайник во время выполнения боевого задания.

Я увидел его случайно. Достал сверток — в нем был флаг, рядом пачка сигарет. Забрал сразу — не мог оставить. Это не просто флаг — это реликвия, это память, это часть души тех, кто был здесь до нас. Он был со мной еще месяц, пока не вернулся из задания. Поделиться