У ГУР показали Келлогу західні компоненти зі знищеної в Україні зброї РФ

Необхідно, щоб міжнародна спільнота посилювала контроль за дотриманням накладених на Москву санкцій. Це також стосується виробників, які мають відповідальніше ставитися до контролю своєї продукції на міжнародних ринках, — наголосив Шифр, військовослужбовець ГУР МО України.