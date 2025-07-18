У ГУР показали Келлогу західні компоненти зі знищеної в Україні зброї РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР показали Келлогу західні компоненти зі знищеної в Україні зброї РФ

ГУР
ГУР

Спецпредставник США в Україні Кіт Келлог ознайомився з електронними компонентами західного виробництва, які українські воєнні розвідники вилучили зі знищеного або захопленого російського озброєння.

Головні тези:

  • Спецпредставник США в Україні був показаний західні компоненти з російської зброї, які вилучили українські військові розвідники.
  • У складі вилучених компонентів були елементи ірано-російських дронів-камікадзе та мікроелектроніка для виготовлення високоточного озброєння.
  • Міжнародна спільнота повинна посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ, щоб унеможливити обхід.

Келлог побачив західні компоненти у знищеній в Україні зброї РФ

Кіту Келлогу, зокрема, продемонстрували західні елементи ірано-російських дронів-камікадзе Shahed ("Герань") та російських "Гербера", якими держава-агресор тероризує цивільне населення України.

Також серед ідентифікованих компонентів — критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно-промисловий комплекс отримав за “сірими схемами” в обхід міжнародних санкцій.

Спеціальну виставку організував портал War&Sanctions ГУР МО України спільно з побратимами із Сил оборони України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Необхідно, щоб міжнародна спільнота посилювала контроль за дотриманням накладених на Москву санкцій. Це також стосується виробників, які мають відповідальніше ставитися до контролю своєї продукції на міжнародних ринках, — наголосив Шифр, військовослужбовець ГУР МО України.

У ГУР запевнили: "Головне управління розвідки продовжує розкривати секрети російського озброєння та ідентифікувати його компоненти, аби унеможливити обхід санкцій".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР показали бойову роботу НРК "Лють" — відео
ГУР
"Лють"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Боєць ГУР передав рятувальникам унікальний прапор з окупованої Донеччини
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Cпецпризначенець ГУР самотужки стримав штурм п'яти окупантів РФ на Куп’янському напрямку — відео
ГУР
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?