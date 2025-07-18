У ГУР показали Келлогу західні компоненти зі знищеної в Україні зброї РФ

Спецпредставник США в Україні Кіт Келлог ознайомився з електронними компонентами західного виробництва, які українські воєнні розвідники вилучили зі знищеного або захопленого російського озброєння.
Головні тези:
- Спецпредставник США в Україні був показаний західні компоненти з російської зброї, які вилучили українські військові розвідники.
- У складі вилучених компонентів були елементи ірано-російських дронів-камікадзе та мікроелектроніка для виготовлення високоточного озброєння.
- Міжнародна спільнота повинна посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ, щоб унеможливити обхід.
Келлог побачив західні компоненти у знищеній в Україні зброї РФ
Кіту Келлогу, зокрема, продемонстрували західні елементи ірано-російських дронів-камікадзе Shahed ("Герань") та російських "Гербера", якими держава-агресор тероризує цивільне населення України.
Спеціальну виставку організував портал War&Sanctions ГУР МО України спільно з побратимами із Сил оборони України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
У ГУР запевнили: "Головне управління розвідки продовжує розкривати секрети російського озброєння та ідентифікувати його компоненти, аби унеможливити обхід санкцій".
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