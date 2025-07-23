Генерал-майор Павленко вказав на слабке місце армії РФ

Як вважає ексзаступник начальника ГУР МО України генерал-майор Ілля Павленко, справжня ахіллесова п'ята російської армії — це непрофесіоналізм командирів середньої ланки.

В армії РФ накопичилося багато серйозних проблем

Як зазначив Павленко, попри чисельність і тривалу модернізацію, російські війська продовжують зазнавати колосальний втрат через недбалість командування та ігнорування належної підготовки особового складу.

Генерал також звернув увагу на те, що команда ГУР не лише протидіє російському вторгненню, а й формує філософію ведення сучасної війни.

Ми доводимо світові: Україна здатна ефективно протистояти агресії, — наголосив Ілля Павленко. Поширити

Він також закликав не забувати, що воєнна розвідка України ще до 24 лютого 2022 року активно готувалася до потенційного вторгнення Росії.

Ба більше, саме ГУР моделювала сценарії відбиття швидкісних наступальних операцій ворога.

Перший рік повномасштабної війни став доказом того, що ворог налаштований здійснювати швидкісні, неочікувані дії. Насамперед йдеться про захоплення аеропортів, міст, встановлення блокпостів.