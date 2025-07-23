Генерал-майор Павленко вказав на слабке місце армії РФ

Як вважає ексзаступник начальника ГУР МО України генерал-майор Ілля Павленко, справжня ахіллесова п'ята російської армії — це непрофесіоналізм командирів середньої ланки.
Головні тези:
- Російська армія зазнає чималих втрат через недбалість командування та низьку підготовку особового складу.
- У ГУР були сценарії відбиття швидкісних наступальних операцій ворога.
В армії РФ накопичилося багато серйозних проблем
Як зазначив Павленко, попри чисельність і тривалу модернізацію, російські війська продовжують зазнавати колосальний втрат через недбалість командування та ігнорування належної підготовки особового складу.
Генерал також звернув увагу на те, що команда ГУР не лише протидіє російському вторгненню, а й формує філософію ведення сучасної війни.
Він також закликав не забувати, що воєнна розвідка України ще до 24 лютого 2022 року активно готувалася до потенційного вторгнення Росії.
Ба більше, саме ГУР моделювала сценарії відбиття швидкісних наступальних операцій ворога.
Перший рік повномасштабної війни став доказом того, що ворог налаштований здійснювати швидкісні, неочікувані дії. Насамперед йдеться про захоплення аеропортів, міст, встановлення блокпостів.
Ба більше, у 2022 році були сформовані списки для фільтрації, списки розстрільні — кого росіяни хотіли ліквідувати відразу.
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