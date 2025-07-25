Ультиматум Трампа Путину. В Кремле выступили с новым заявлением

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что того времени, которое осталось в России для выполнения требования президента США Дональда Трампа, вряд ли хватит, чтобы организовать переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Кремлю плевать на ультиматум Трампа

Представитель российского диктатора подчеркнул, что встреча на самом высоком уровне — то есть переговоры Зеленского и Путина — должны поставить окончательную точку в войне РФ против Украины.

Песков добавил, что такие переговоры должны зафиксировать те модальности договоренностей, которые нужно наработать во время экспертной работы.

Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней? Ну, очевидно, что вряд ли. Дмитрий Песков Спикер Кремля

На этом фоне спикер Путина напомнил, что позиция официальной Москвы подробно описана в том проекте меморандума, который она передала Киеву в ходе второго раунда переговоров.

Песков также не забыл напомнить, что эта позиция "диаметрально" противоположна изложенной в украинском проекте меморандума.

Вряд ли их можно сблизить в мгновение ока. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа, — добавил представитель Кремля. Поделиться

Фактически Песков ясно дал понять, что Путин не будет выполнять ультиматум Трампа.