Ультиматум Трампа Путіну. У Кремлі виступили з новою заявою
Категорія
Політика
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Ультиматум Трампа Путіну. У Кремлі виступили з новою заявою

Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що того часу, який залишився у Росії для виконання вимоги президента США Дональда Трампа, навряд чи вистачить, щоб організувати переговори українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Москва не збирається організовувати зустріч Путіна і Зеленського у найближчому майбутньому.
  • Росія скаржиться, що Україна не хоче завершувати війну на її цинічних умовах.

Кремлю чхати на ультиматум Трампа

Речник російського диктатора наголосив, що зустріч на найвищому рівні — тобто переговори Зеленського та Путіна — повинні поставити остаточну крапку у війні РФ проти України.

Окрім того, Пєсков додав, що такі перемовини мають зафіксувати ті модальності домовленостей, які треба напрацювати під час експертної роботи.

Робити навпаки неможливо. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Ну, очевидно, що навряд чи.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

На цьому тлі спікер Путіна нагадав, що позиція офіційної Москви детально описана в тому проєкті меморандуму, який вона передала Києву під час другого раунду переговорів.

Пєсков також не забув нагадати, що ця позиція "діаметрально" протилежна тій, що викладена в українському проєкті меморандуму.

Навряд чи їх можна зблизити в одну мить. Для цього буде потрібна дуже складна дипломатична робота, — додав речник Кремля.

Фактично Пєсков чітко дав зрозуміти, що Путін не буде виконувати ультиматум Трампа.

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