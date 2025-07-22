1,1 трлн дол на переозброєння. Що відомо про новий план Путіна

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов попередив, що російський диктатор Володимир Путін має намір витратити близько 1,1 трлн доларів США на переозброєння країни-агресорки до 2036 року. Що важливо розуміти, це наймасштабніша програма озброєння Росії з часів розпаду СРСР.
Головні тези:
- У Росії розпочалася тотальна мобілізація для підготовки до майбутньої масштабної війни.
- Москва намагається зруйнувати чинний безпековий порядок.
Путін буде переозброювати Росію
Як зазначив Буданов, наразі в Росії відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства для підготовки до майбутньої масштабної війни.
Що важливо розуміти, у межах військової реформи у країні-агресорці уже створили два нові військові округи — Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.
Окрім того, вказано, що країна-агресорка не полишає спроб здійснювати гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав.
Російський диктатор Путін намагається нав’язати іншим країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де “великі” держави, передусім — РФ, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу.
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