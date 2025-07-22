1,1 трлн дол на переозброєння. Що відомо про новий план Путіна
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1,1 трлн дол на переозброєння. Що відомо про новий план Путіна

ГУР
Що відомо про новий план Путіна
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Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов попередив, що російський диктатор Володимир Путін має намір витратити близько 1,1 трлн доларів США на переозброєння країни-агресорки до 2036 року. Що важливо розуміти, це наймасштабніша програма озброєння Росії з часів розпаду СРСР.

Головні тези:

  • У Росії розпочалася тотальна мобілізація для підготовки до майбутньої масштабної війни.
  • Москва намагається зруйнувати чинний безпековий порядок.

Путін буде переозброювати Росію

Як зазначив Буданов, наразі в Росії відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства для підготовки до майбутньої масштабної війни.

Що важливо розуміти, у межах військової реформи у країні-агресорці уже створили два нові військові округи — Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК “вагнер” та “африканський корпус”, а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Окрім того, вказано, що країна-агресорка не полишає спроб здійснювати гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав.

Російський диктатор Путін намагається нав’язати іншим країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де “великі” держави, передусім — РФ, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу.

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