1,1 трлн дол на переозброєння. Що відомо про новий план Путіна

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов попередив, що російський диктатор Володимир Путін має намір витратити близько 1,1 трлн доларів США на переозброєння країни-агресорки до 2036 року. Що важливо розуміти, це наймасштабніша програма озброєння Росії з часів розпаду СРСР.

Путін буде переозброювати Росію

Як зазначив Буданов, наразі в Росії відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства для підготовки до майбутньої масштабної війни.

Що важливо розуміти, у межах військової реформи у країні-агресорці уже створили два нові військові округи — Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК “вагнер” та “африканський корпус”, а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Окрім того, вказано, що країна-агресорка не полишає спроб здійснювати гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав.