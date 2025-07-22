1,1 трлн долл на перевооружение. Что известно о новом плане Путина
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1,1 трлн долл на перевооружение. Что известно о новом плане Путина

ГУР
Путин
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Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов предупредил, что российский диктатор Владимир Путин намерен потратить около 1,1 трлн. долларов США на перевооружение страны-агрессорки до 2036 года. Что важно понимать, это самая масштабная программа вооружения России со времен распада СССР.

Главные тезисы

  • В России началась тотальная мобилизация для подготовки к грядущей масштабной войне.
  • Москва пытается разрушить действующий мировой порядок.

Путин будет перевооружать Россию

Как отметил Буданов, в России происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества для подготовки к предстоящей масштабной войне.

Что важно понимать, в рамках военной реформы в стране-агрессорке уже создали два новых военных округа — Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

Россия стремится разрушить текущий мировой порядок. Для этого Москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси-силы: ЧВК “Вагнер” и “Африканский корпус”, а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

Кроме того, указано, что страна-агрессорка не оставляет попыток осуществлять гибридные информационные и кибероперации на территории других государств.

Российский диктатор Путин пытается навязать другим странам собственное видение будущего устройства мира, где "великие" государства, прежде всего РФ, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира.

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