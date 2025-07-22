Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов предупредил, что российский диктатор Владимир Путин намерен потратить около 1,1 трлн. долларов США на перевооружение страны-агрессорки до 2036 года. Что важно понимать, это самая масштабная программа вооружения России со времен распада СССР.
Главные тезисы
- В России началась тотальная мобилизация для подготовки к грядущей масштабной войне.
- Москва пытается разрушить действующий мировой порядок.
Путин будет перевооружать Россию
Как отметил Буданов, в России происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества для подготовки к предстоящей масштабной войне.
Что важно понимать, в рамках военной реформы в стране-агрессорке уже создали два новых военных округа — Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.
Кроме того, указано, что страна-агрессорка не оставляет попыток осуществлять гибридные информационные и кибероперации на территории других государств.
Российский диктатор Путин пытается навязать другим странам собственное видение будущего устройства мира, где "великие" государства, прежде всего РФ, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира.
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