Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов предупредил, что российский диктатор Владимир Путин намерен потратить около 1,1 трлн. долларов США на перевооружение страны-агрессорки до 2036 года. Что важно понимать, это самая масштабная программа вооружения России со времен распада СССР.

Путин будет перевооружать Россию

Как отметил Буданов, в России происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества для подготовки к предстоящей масштабной войне.

Что важно понимать, в рамках военной реформы в стране-агрессорке уже создали два новых военных округа — Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

Россия стремится разрушить текущий мировой порядок. Для этого Москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси-силы: ЧВК “Вагнер” и “Африканский корпус”, а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Кроме того, указано, что страна-агрессорка не оставляет попыток осуществлять гибридные информационные и кибероперации на территории других государств.