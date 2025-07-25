"Это хуже всего". Как Польша просила Зеленского отреагировать на протесты украинцев

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский откровенно признался, что украинский лидер Владимир Зеленский предостерег от сворачивания усилий по борьбе с коррупцией на фоне громкого скандала вокруг ограничения независимости САП и НАБУ. Варшава призвала не игнорировать требования украинцев.
Главные тезисы
- Глава МИД Польши напомнил о важности борьбы за будущее в ЕС.
- Зеленский не смог проигнорировать требования народа и союзников.
Польша стала на сторону украинского народа
По словам главы МИД Польши, его страна и другие союзники Киева не могли игнорировать тот факт, что украинцы смело борются за свое будущее в ЕС.
Именно поэтому, на фоне последних событий, официальная Варшава призвала Владимира Зеленского и власти Украины ни в коем случае не отказываться от борьбы с коррупцией.
Тем не менее, шеф польской дипломатии не уточнил, кто и когда передал это предупреждение и как именно на него отреагировал президент Украины.
Однако уже 24 июля официально стало известно, что Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП.
Это произошло после массовых акций протеста, всколыхнувших украинские города.
Голосование за новый законопроект состоится уже 31 июля.
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