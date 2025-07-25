"Это хуже всего". Как Польша просила Зеленского отреагировать на протесты украинцев
Категория
Политика
Дата публикации

"Это хуже всего". Как Польша просила Зеленского отреагировать на протесты украинцев

Польша стала на сторону украинского народа
Read in English
Читати українською
Источник:  Polsat News

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский откровенно признался, что украинский лидер Владимир Зеленский предостерег от сворачивания усилий по борьбе с коррупцией на фоне громкого скандала вокруг ограничения независимости САП и НАБУ. Варшава призвала не игнорировать требования украинцев.

Главные тезисы

  • Глава МИД Польши напомнил о важности борьбы за будущее в ЕС.
  • Зеленский не смог проигнорировать требования народа и союзников.

Польша стала на сторону украинского народа

По словам главы МИД Польши, его страна и другие союзники Киева не могли игнорировать тот факт, что украинцы смело борются за свое будущее в ЕС.

Именно поэтому, на фоне последних событий, официальная Варшава призвала Владимира Зеленского и власти Украины ни в коем случае не отказываться от борьбы с коррупцией.

Мы передали президенту Зеленскому, что это хуже всего, что он может сейчас сделать, — отказаться от борьбы с коррупцией. Украинцы борются за честное, европейское государство.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Тем не менее, шеф польской дипломатии не уточнил, кто и когда передал это предупреждение и как именно на него отреагировал президент Украины.

Однако уже 24 июля официально стало известно, что Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП.

Это произошло после массовых акций протеста, всколыхнувших украинские города.

Голосование за новый законопроект состоится уже 31 июля.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Клименко заявил об отсутствии нарушений на протестах против закона насчет НАБУ
Тернополь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новый законопроект насчет НАБУ и САП — Зеленский согласовал текст документа
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада назвала день рассмотрения нового законопроекта о НАБУ и САП
Рада будет голосовать 31 июля

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?