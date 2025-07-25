"Это хуже всего". Как Польша просила Зеленского отреагировать на протесты украинцев

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский откровенно признался, что украинский лидер Владимир Зеленский предостерег от сворачивания усилий по борьбе с коррупцией на фоне громкого скандала вокруг ограничения независимости САП и НАБУ. Варшава призвала не игнорировать требования украинцев.

Польша стала на сторону украинского народа

По словам главы МИД Польши, его страна и другие союзники Киева не могли игнорировать тот факт, что украинцы смело борются за свое будущее в ЕС.

Именно поэтому, на фоне последних событий, официальная Варшава призвала Владимира Зеленского и власти Украины ни в коем случае не отказываться от борьбы с коррупцией.

Мы передали президенту Зеленскому, что это хуже всего, что он может сейчас сделать, — отказаться от борьбы с коррупцией. Украинцы борются за честное, европейское государство. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Тем не менее, шеф польской дипломатии не уточнил, кто и когда передал это предупреждение и как именно на него отреагировал президент Украины.

Однако уже 24 июля официально стало известно, что Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП.

Это произошло после массовых акций протеста, всколыхнувших украинские города.