Рада назвала день рассмотрения нового законопроекта о НАБУ и САП

Парламент Украины решил провести 31 июля заседание для рассмотрения законопроекта 13533, которым глава государства Владимир Зеленский обещает обеспечить антикоррупционным органам независимость.
Главные тезисы
- Руслан Стефанчук предлагает принять законопроект сразу за основу и в целом и подать его президенту на безотлагательное подписание.
- Текст нового законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП.
Рада будет голосовать 31 июля
По словам Стефанчука, в рамках рассмотрения этого законопроекта он предложит принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.
Также спикер ВРУ подчеркнул, что парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы, однако пока не раскрыл, о чем именно идет речь.
Напомним, 24 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что согласовал и внес в Верховную Раду Украины новый законопроект по работе НАБУ и САП.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-