Рада назвала день рассмотрения нового законопроекта о НАБУ и САП
Категория
Украина
Дата публикации

Рада назвала день рассмотрения нового законопроекта о НАБУ и САП

Рада будет голосовать 31 июля
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Источник:  Руслан Стефанчук

Парламент Украины решил провести 31 июля заседание для рассмотрения законопроекта 13533, которым глава государства Владимир Зеленский обещает обеспечить антикоррупционным органам независимость.

Главные тезисы

  • Руслан Стефанчук предлагает принять законопроект сразу за основу и в целом и подать его президенту на безотлагательное подписание.
  • Текст нового законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП.

Рада будет голосовать 31 июля

Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры» (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Спикер Верховной Рады Украины

По словам Стефанчука, в рамках рассмотрения этого законопроекта он предложит принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.

Также спикер ВРУ подчеркнул, что парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы, однако пока не раскрыл, о чем именно идет речь.

Напомним, 24 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что согласовал и внес в Верховную Раду Украины новый законопроект по работе НАБУ и САП.

Уже сегодня в Верховной Раде Украины мой законопроект — то, что обещал, — для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было российского вмешательства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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