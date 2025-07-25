Рада назвала день рассмотрения нового законопроекта о НАБУ и САП

Рада будет голосовать 31 июля

Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры» (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года. Руслан Стефанчук Спикер Верховной Рады Украины

По словам Стефанчука, в рамках рассмотрения этого законопроекта он предложит принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.

Также спикер ВРУ подчеркнул, что парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы, однако пока не раскрыл, о чем именно идет речь.

Напомним, 24 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что согласовал и внес в Верховную Раду Украины новый законопроект по работе НАБУ и САП.