НАБУ и САП завершили следствие по делу ПриватБанка и Коломойского

САП и НАБУ завершили следствие по делу бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Его подозревают в попытке завладеть 9,2 млрд. грн.

Расследование дела ПриватБанка завершено: что известно

Как отметили правоохранители, досудебное расследование по делу Коломойского и еще 5 человек — бывших сотрудников ПриватБанка, подозреваемых в завладении более 9,2 млрд. грн., было завершено.

При этом детективы НАБУ стали передавать материалы дела стороне защиты для ознакомления.

НАБУ и САП установили, что в течение января-марта 2015 года один из руководителей "ПриватБанка" разработал план завладения средствами банковского учреждения, чтобы профинансировать свою оффшорную компанию и увеличить свою долю в банке.

Для этого он, по версии правоохранителей, привлек пятерых сотрудников "ПриватБанка", в том числе председателя правления, его заместителей и руководителей отдельных департаментов.

Эти сотрудники помогли провернуть махинацию: они сфальсифицировали документы, чтобы банк якобы должен выплатить одной из компаний более 9,2 млрд гривен за обратный выкуп облигаций по завышенной цене.

Часть этих денег — более 446 млн грн — были "отмыты" из-за соглашений с ценными бумагами и перечислены на личный счет собственника банка. Позже он вложил эти средства обратно в ПриватБанк, чтобы формально выполнить требования по Программе финансового оздоровления. Остальные деньги участники схемы использовали по своему усмотрению.

Все участники схемы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

209 (легализация доходов, полученных преступным путём);

366 (подделка документов).

Напомним, подозрение олигарху Игорю Коломойскому в хищении более 9,2 млрд грн объявили еще 7 сентября 2023 года.