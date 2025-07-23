НАБУ и САП завершили следствие по делу ПриватБанка и Коломойского
Категория
Украина
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НАБУ и САП завершили следствие по делу ПриватБанка и Коломойского

НАБУ
Коломойский
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САП и НАБУ завершили следствие по делу бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Его подозревают в попытке завладеть 9,2 млрд. грн.

Главные тезисы

  • НАБУ и САП завершили следствие по делу бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского, подозреваемого в попытке завладения средствами банка.
  • Руководитель ПриватБанка разработал план по завладению средствами банка для своих целей, привлекая коллег по банку к махинациям с документами и перечислением денег на личные счета.
  • Участники схемы подозреваются в преступлениях, включая присвоение имущества, легализацию доходов и подделку документов.

Расследование дела ПриватБанка завершено: что известно

Как отметили правоохранители, досудебное расследование по делу Коломойского и еще 5 человек — бывших сотрудников ПриватБанка, подозреваемых в завладении более 9,2 млрд. грн., было завершено.

При этом детективы НАБУ стали передавать материалы дела стороне защиты для ознакомления.

НАБУ и САП установили, что в течение января-марта 2015 года один из руководителей "ПриватБанка" разработал план завладения средствами банковского учреждения, чтобы профинансировать свою оффшорную компанию и увеличить свою долю в банке.

Для этого он, по версии правоохранителей, привлек пятерых сотрудников "ПриватБанка", в том числе председателя правления, его заместителей и руководителей отдельных департаментов.

Эти сотрудники помогли провернуть махинацию: они сфальсифицировали документы, чтобы банк якобы должен выплатить одной из компаний более 9,2 млрд гривен за обратный выкуп облигаций по завышенной цене.

Часть этих денег — более 446 млн грн — были "отмыты" из-за соглашений с ценными бумагами и перечислены на личный счет собственника банка. Позже он вложил эти средства обратно в ПриватБанк, чтобы формально выполнить требования по Программе финансового оздоровления. Остальные деньги участники схемы использовали по своему усмотрению.

Все участники схемы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

  • 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

  • 209 (легализация доходов, полученных преступным путём);

  • 366 (подделка документов).

Напомним, подозрение олигарху Игорю Коломойскому в хищении более 9,2 млрд грн объявили еще 7 сентября 2023 года.

При этом 2 сентября того же года ему объявили о подозрении в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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