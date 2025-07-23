НАБУ та САП завершили слідство у справі ПриватБанку і Коломойського

САП і НАБУ завершили слідство у справі колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Його підозрюють у спробі заволодіти 9,2 млрд грн.
Головні тези:
- Досудове розслідування у справі Коломойського та ще 5 осіб завершено, матеріали передані стороні захисту.
- Керівник ПриватБанку розробив план заволодіння коштами банку та використання їх на свій розсуд.
- Учасники схеми підозрюються у ряді злочинів, таких як привласнення майна, легалізація доходів та підроблення документів.
Розслідування справи ПриватБанку завершено: що відомо
Як зазначили правоохоронці, досудове розслідування у справі Коломойського та ще 5 осіб — колишніх співробітників ПриватБанку, які підозрюються у заволодінні понад 9,2 млрд грн, було завершено.
При цьому детективи НАБУ почали передавати матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
НАБУ і САП встановили, що впродовж січня — березня 2015 року один із керівників "ПриватБанку" розробив план заволодіння коштами банківської установи, щоб профінансувати свою офшорну компанію і збільшити свою частку в банку.
Для цього він, за версією правоохоронців, залучив п'ятьох співробітників "ПриватБанку", зокрема голову правління, його заступників і керівників окремих департаментів.
Ці співробітники допомогли провернути махінацію: вони сфальсифікували документи, щоб банк нібито мав виплатити одній із компаній понад 9,2 млрд гривень за зворотний викуп облігацій за завищеною ціною.
Частину цих грошей — понад 446 млн грн — було "відмито" через угоди з цінними паперами та перераховано на особистий рахунок власника банку. Пізніше він вклав ці кошти назад у "ПриватБанк", щоб формально виконати вимоги за Програмою фінансового оздоровлення. Решту грошей учасники схеми використовували на свій розсуд.
Усіх учасників схеми підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу:
191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом);
366 (підроблення документів).
Нагадаємо, підозру олігарху Ігорю Коломойському в розкраданні понад 9,2 млрд грн оголосили ще 7 вересня 2023 року.
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