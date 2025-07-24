Новый законопроект насчет НАБУ и САП — Зеленский согласовал текст документа

В законопроекте речь идет о независимости этих антикоррупционных структур, без российских связей.
Главные тезисы
- Новый законопроект призван обеспечить независимость НАБУ и САП от российского влияния и гарантировать укрепление системы правопорядка в Украине.
- Зеленский утверждает, что текст законопроекта сбалансирован и важны реальные инструменты, исключающие возможность вмешательства из России.
- Предложенный законопроект будет внесен в Верховную Раду Украины, чтобы поддержать независимость и охрану правопорядка от внешних влияний.
Зеленский согласовал новый законопроект по НАБУ и САП
Соглашен и сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины законопроект о работе НАБУ и САП, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
При этом отмечает, что текст сбалансирован.
Он подчеркивает важность хранения единства, независимости.
Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто из Украины.
В настоящее время текста законопроекта нет для ознакомления.
К слову, группа народных депутатов зарегистрировала на сайте Верховной Рады свой законопроект 13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Напомним, 22 июля Верховная Рада проголосовала за закон, вызвавший акции протеста в Киеве и ряде городов. Речь идет о законопроекте № 12414, который предоставляет отдельные полномочия Офиса генпрокурора по работе Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Протестующие призвали Зеленского не подписывать его. Отмечалось, что закон лишает самостоятельности НАБУ и САП при расследовании коррупции. Зеленский в день принятия закона подписал его.
После критики решения европейских партнеров началась работа над новым законопроектом, который должен исправить ситуацию.
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