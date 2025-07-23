"Обеспечит силу системе правопорядка". Зеленский обещает новый законопроект
Категория
Украина
Дата публикации

"Обеспечит силу системе правопорядка". Зеленский обещает новый законопроект

Владимир Зеленский
"Обеспечит силу системе правопорядка". Зеленский обещает новый законопроект
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что предложит Верховной Раде новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка без российского влияния.

Главные тезисы

  • Зеленский предлагает новый законопроект для обеспечения силы системы правопорядка в Украине без российского влияния.
  • Планы президента включают сокращение бюрократии, аудит государственных расходов и шаги по дерегуляции для большей свободы граждан.
  • Зеленский обещает законопроект, который поддержит независимость антикоррупционных институтов и укрепит правовую систему страны.

Зеленский обещает новый президентский законопроект насчет правопорядка

Свое заявление Зеленский сделал после совещания с силовыми органами.

Было много совещаний с правительственными чиновниками, с представителями правоохранительных органов. Очень подробно говорили о справедливости в Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский анонсировал план действий от руководителей институтов по укреплению силы права в Украине.

Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни — в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не напрасно.

Президент обещает предложить Верховной Раде Украины законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка без российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка.

Все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень жду от нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства.

Также Зеленский подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

Ожидаю правительства в течение месяца результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону Украины. И также готовим ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям. Мы все это точно сделаем, и я благодарю всех, кто поддерживает.

В конце президент призвал "не потерять единство страны, закончить войну, остановить это российское зло и обеспечить Украине достойный мир, и именно так, как мы все это видим - полноправной частью Европы".

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ликовал к единству страны, чтобы закончить войну, "остановить российское зло и обеспечить Украине достойный мир, и именно так, как все мы это видим — полноправной частью Европы".

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