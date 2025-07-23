"Забезпечить силу системі правопорядку". Зеленський обіцяє новий потужний законопроєкт
Категорія
Україна
Дата публікації

"Забезпечить силу системі правопорядку". Зеленський обіцяє новий потужний законопроєкт

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, що запропонує Верховній Раді новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку без жодного російського впливу.

Головні тези:

  • Зеленський планує запропонувати Верховній Раді новий законопроєкт для забезпечення міцності правопорядку в Україні без російського впливу.
  • Президент анонсує заходи для зміцнення сили права в країні після наради з силовими органами та аналізу позицій різних інституцій.
  • У планах також є скорочення бюрократії, проведення негайного аудиту державних видатків та кроки щодо дерегуляції для більшої свободи громадян.

Зеленський обіцяє новий президентський законопроєкт щодо правопорядку

Свою заяву Зеленський зробив після наради з силовими органами.

Було багато нарад з урядовцями, з представниками правоохоронних органів. Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України — мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський анонсував план дій від керівників інституцій для зміцнення сили права в Україні.

Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями — в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано.

Президент обіцяє запропонувати Верховній Раді України законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку без жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку.

Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави.

Також Зеленський підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків.

Очікую від уряду протягом місяця результатів, щоб направити максимум державних ресурсів на оборону України. І також готуємо відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям. Ми все це точно зробимо, і я дякую всім, хто підтримує.

Наприкінці президент закликав “не втратити єдність країни, закінчити війну, зупинити це російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо – повноправною частиною Європи”.

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ликав до єдності країни, щоб закінчити війну, “зупинити російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо — повноправною частиною Європи”.

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