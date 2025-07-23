"Забезпечить силу системі правопорядку". Зеленський обіцяє новий потужний законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, що запропонує Верховній Раді новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку без жодного російського впливу.

Зеленський обіцяє новий президентський законопроєкт щодо правопорядку

Свою заяву Зеленський зробив після наради з силовими органами.

Було багато нарад з урядовцями, з представниками правоохоронних органів. Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України — мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський анонсував план дій від керівників інституцій для зміцнення сили права в Україні.

Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями — в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано. Поширити

Президент обіцяє запропонувати Верховній Раді України законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку без жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку.

Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави.

Також Зеленський підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків.

Очікую від уряду протягом місяця результатів, щоб направити максимум державних ресурсів на оборону України. І також готуємо відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям. Ми все це точно зробимо, і я дякую всім, хто підтримує. Поширити

Наприкінці президент закликав “не втратити єдність країни, закінчити війну, зупинити це російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо – повноправною частиною Європи”.

ликав до єдності країни, щоб закінчити війну, “зупинити російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо — повноправною частиною Європи”.