"Забезпечить силу системі правопорядку". Зеленський обіцяє новий потужний законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, що запропонує Верховній Раді новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку без жодного російського впливу.
Головні тези:
- Зеленський планує запропонувати Верховній Раді новий законопроєкт для забезпечення міцності правопорядку в Україні без російського впливу.
- Президент анонсує заходи для зміцнення сили права в країні після наради з силовими органами та аналізу позицій різних інституцій.
- У планах також є скорочення бюрократії, проведення негайного аудиту державних видатків та кроки щодо дерегуляції для більшої свободи громадян.
Зеленський обіцяє новий президентський законопроєкт щодо правопорядку
Свою заяву Зеленський зробив після наради з силовими органами.
Зеленський анонсував план дій від керівників інституцій для зміцнення сили права в Україні.
Президент обіцяє запропонувати Верховній Раді України законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку без жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку.
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави.
Також Зеленський підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків.
Наприкінці президент закликав “не втратити єдність країни, закінчити війну, зупинити це російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо – повноправною частиною Європи”.
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ликав до єдності країни, щоб закінчити війну, “зупинити російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо — повноправною частиною Європи”.