В ЄС жорстко розкритикували зміни в законодавстві України щодо НАБУ і САП

Європейці нагадують, що вони не будуть автоматично підтримувати кожне рішення української влади.

В ЄС жорстко розкритикували скандальний закон про НАБУ

Західні партнери України розкритикували новий український закон, який обмежує незалежність антикорупційних органів.

Так, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив, що вони "дуже стурбовані" останніми змінами в Україні, які несуть ризик "суттєво послабити компетенції та повноваження антикорупційних інституцій", які "мають вирішальне значення для порядку денного реформ України".

Президентка Європейської Комісії контактувала з президентом Зеленським щодо цих останніх подій. Президент фон дер Ляєн висловила свою серйозну стурбованість наслідками змін і попросила український уряд надати пояснення. Повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовими елементами Європейського Союзу. Як країна-кандидат, від України очікується повне дотримання цих стандартів. Компромісу бути не може.

Посли країн "Великої сімки" (G7) теж висловили свої занепокоєння.

Велика сімка уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за ймовірні злочини. Маємо серйозні занепокоєння та маємо намір обговорити ці події з керівництвом [українського] уряду. Поширити

Заяви низки окремих країн наводить "Радіо Свобода".

Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄС. Я очікую від України послідовного продовження боротьби з корупцією, — заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Його колега із Чехії Ян Ліпавський повідомив, що у Празі уважно стежать за тим, як Україна розв'язує проблему корупції. Він наголосив, що західна підтримка України не означає, що Європа гарантовано підтримує будь-які рішення української влади.

Я нагадав про це сьогодні міністру [закордонних справ України] Андрію Сибізі. Поширити

Свої "серйозні занепокоєння" щодо нового українського закону озвучили і в МЗС Швеції.

Україна досягла важливого прогресу в боротьбі з корупцією протягом останнього десятиліття — критично важливо дотримуватися цього курсу.

Про життєву важливість антикорупційних інституцій для майбутнього України заявив також міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп. Він попередив, що обмеження незалежності цих органів стане "значним кроком назад" на шляху українських реформ.

Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до ЄС.

Міністр європейських справ Франції Бенджамін Хаддад заявив, що найкращим рішенням для України зараз буде скасувати скандальне рішення, яке спричинило перші великі протести в Україні від початку повномасштабної війни. В інтерв'ю радіо France Inter він вказав, що "українцям ще не пізно повернутися назад".

Коли ти є кандидатом до ЄС, це тягне за собою вимоги щодо боротьби з корупцією, збереження верховенства права, поваги до меншин, політичної опозиції чи незалежності судової влади. Тому ми будемо надзвичайно пильними в цьому питанні. Поширити

Напередодні Верховна Рада в екстреному режимі ухвалила закон № 12414, а президент блискавично його підписав у той же день. Ключові положення цього закону надають Офісу генпрокурора повноваження забирати розслідувані справи у Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та давати вказівки представникам цих антикорупційних органів.