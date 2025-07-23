Зеленський екстрено зібрав на зустріч глав СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС і генпрокурора

23 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів спільну зустріч з керівникам усіх правоохоронних та антикорупційних органів, а також генеральним прокурором України. Президент заявив, що є домовленість стосовно формування конкретного плану дій.
Головні тези:
- Зеленський наголосив на необхідності ефективної роботи правоохоронної та антикорупційної систем.
- Наступного тижня запланована ще одна робоча зустріч щодо плану загальних дій.
Що відомо про зустріч усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів
За словами президента, це була дуже відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає.
Зеленський вкотре повторив, що в усіх українців спільний ворог — російські окупанти. На цьому тлі він додав, що захист України передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже — реальне відчуття справедливості.
Глава держави наголосив, що кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.
Як зазначив глава держави, у центрі уваги також були адміністративні й законодавчі рішення, що дадуть можливість зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози.
Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудеться ще одна робоча зустріч щодо плану загальних дій.
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