Зеленський екстрено зібрав на зустріч глав СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС і генпрокурора

23 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів спільну зустріч з керівникам усіх правоохоронних та антикорупційних органів, а також генеральним прокурором України. Президент заявив, що є домовленість стосовно формування конкретного плану дій.

Що відомо про зустріч усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів

За словами президента, це була дуже відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає.

Зеленський вкотре повторив, що в усіх українців спільний ворог — російські окупанти. На цьому тлі він додав, що захист України передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже — реальне відчуття справедливості.

Глава держави наголосив, що кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.

Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді — у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно. Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, у центрі уваги також були адміністративні й законодавчі рішення, що дадуть можливість зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози.

Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудеться ще одна робоча зустріч щодо плану загальних дій.