Обмеження НАБУ та САП. ОЕСР пригрозила владі України серйозними наслідками
Категорія
Політика
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Обмеження НАБУ та САП. ОЕСР пригрозила владі України серйозними наслідками

ОЕСР закликає офіційний Київ скасувати скандальне рішення

Представниця Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Джулія Фромгольц попередила команду українського президента Володимира Зеленського, що обмеження діяльності антикорупційних органів НАБУ та САП негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.

Головні тези:

  • ОЕСР закликає скасувати законопроект №12414, який підриває незалежність антикорупційних органів.
  • Україна може втратити можливість приєднатися до ОЕСР після ухвалення цього законопроєкту.

ОЕСР закликає офіційний Київ скасувати скандальне рішення

22 липня Джулія Фромгольц — керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР — висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій", що стосуються НАБУ та САП: прийняття законопроєкту № 12414.

Вона надіслала листа з цього приводу заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій.

Джулія Фромгольц звертає увагу команди Зеленського на те, що новий закон суттєво підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України.

За її словами, такі кроки Банкової можуть бути розцінені у OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.

Окрім того, Фромгольц попередила, що в майбутньому цей закон ставить під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР. Саме тому вона закликала Зеленського ветувати цей законопроєкт. 

У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю, — мовиться у листі.

Як зазначила Фромгольц, якщо ця проблема не буде вирішена, то вона підірве авторитет України у колі її союзників, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову.

Скриншот листа (Фото: eurointegration.com.ua)

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