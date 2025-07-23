Ограничение НАБУ и САП. ОЭСР пригрозила властям Украины серьезными последствиями

Представительница Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Джулия Фромгольц предупредила команду украинского президента Владимира Зеленского, что ограничение деятельности антикоррупционных органов НАБУ и САП окажет негативное влияние на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.

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22 июля Джулия Фромгольц — руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР — выразила "глубокую обеспокоенность по поводу последних событий", касающихся НАБУ и САП: принятие законопроекта № 12414.

Она направила письмо по этому поводу заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой.

Джулия Фромгольц обращает внимание команды Зеленского на то, что новый закон существенно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины.

По ее словам, такие шаги Банковой могут быть расценены в OECP как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств.

Кроме того, Фромгольц предупредила, что в будущем этот закон ставит под угрозу стремление Украины присоединиться к ОЭСР. Именно поэтому она призвала Зеленского ветировать этот законопроект.

В случае если это письмо придет к вам после подписания законопроекта, мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов. Я упорно прошу рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью, — сказано в письме. Поделиться

Как отметила Фромгольц, если эта проблема не будет решена, то она подорвет авторитет Украины в кругу ее союзников, в том числе тех, кто рассматривает возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление.