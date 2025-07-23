Зеленский экстренно собрал на встречу глав СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ДБР, МВД и генпрокурора

23 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел совместную встречу с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором Украины. Президент заявил, что есть договоренность о формировании конкретного плана действий.

Что известно о встрече всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов

По словам президента, это был очень откровенный и полезный разговор, который действительно помогает.

Зеленский еще раз повторил, что у всех украинцев общий враг — российские оккупанты. На этом фоне он добавил, что защита Украины предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит, реальное ощущение справедливости.

Глава государства подчеркнул, что уголовные производства не должны продолжаться годами без законных приговоров, а враги, которые работают против Украины не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания.

Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ДБР, МВД, Генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде — в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно. Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институций для обеспечения справедливости и эффективности каждого институции. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, в центре внимания также были административные и законодательные решения, позволяющие укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы.

Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе состоится еще одна рабочая встреча по плану общих действий.