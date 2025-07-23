Зеленский экстренно собрал на встречу глав СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ДБР, МВД и генпрокурора

23 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел совместную встречу с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором Украины. Президент заявил, что есть договоренность о формировании конкретного плана действий.
Главные тезисы
- Зеленский отметил необходимость эффективной работы правоохранительной и антикоррупционной систем.
- На следующей неделе запланирована еще одна рабочая встреча по плану общих действий.
Что известно о встрече всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов
По словам президента, это был очень откровенный и полезный разговор, который действительно помогает.
Зеленский еще раз повторил, что у всех украинцев общий враг — российские оккупанты. На этом фоне он добавил, что защита Украины предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит, реальное ощущение справедливости.
Глава государства подчеркнул, что уголовные производства не должны продолжаться годами без законных приговоров, а враги, которые работают против Украины не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания.
Как отметил глава государства, в центре внимания также были административные и законодательные решения, позволяющие укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы.
Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе состоится еще одна рабочая встреча по плану общих действий.
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