В ЕС жестко раскритиковали изменения в законодательстве Украины насчет НАБУ и САП

Европейцы напоминают, что они не будут автоматически поддерживать каждое решение украинской власти.

В ЕС жестко раскритиковали скандальный закон о НАБУ

Западные партнеры Украины раскритиковали новый украинский закон, ограничивающий независимость антикоррупционных органов.

Так, представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что они "очень обеспокоены" последними изменениями в Украине, которые несут риск "существенно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных институтов", которые "имеют решающее значение для повестки дня реформ Украины".

Президент Европейской Комиссии контактировала с президентом Зеленским по поводу этих последних событий. Президент фон дер Ляен выразила серьезную обеспокоенность последствиями изменений и попросила украинское правительство дать объяснения. Уважение верховенства права и борьба с коррупцией являются ключевыми элементами Европейского Союза. Как страна-кандидат от Украины ожидается полное соблюдение этих стандартов. Компромисса быть не может.

Послы стран "Большой семерки" (G7) тоже выразили свою обеспокоенность.

Большая семерка внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности, за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ за вероятные преступления. Есть серьезные беспокойства и намерены обсудить эти события с руководством [украинского] правительства. Поделиться

Заявления ряда отдельных стран приводит "Радио Свобода".

Ограничение независимости украинских антикоррупционных органов усложняет путь Украины в ЕС. Я ожидаю от Украины последовательного продолжения борьбы с коррупцией, — заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Его коллега из Чехии Ян Липовский сообщил, что в Праге внимательно следят за тем, как Украина решает проблему коррупции. Он подчеркнул, что западная поддержка Украины не означает, что Европа гарантированно поддерживает какие-либо решения украинской власти.

Я напомнил об этом сегодня министру [иностранным делам Украины] Андрею Сибиге. Поделиться

Свои "серьезные беспокойства" по поводу нового украинского закона озвучили и в МИД Швеции.

Украина достигла важного прогресса в борьбе с коррупцией за последнее десятилетие — критически важно придерживаться этого курса.

О жизненной важности антикоррупционных институций для будущего Украины заявил также министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. Он предупредил, что ограничение независимости этих органов станет "значительным шагом назад" по пути украинских реформ.

Защита независимости этих институций и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми для процесса вступления Украины в ЕС.

Министр европейских дел Франции Бенджамин Хаддад заявил, что лучшим решением для Украины сейчас будет отменить скандальное решение, повлекшее первые крупные протесты в Украине с начала полномасштабной войны. В интервью радио France Inter он указал, что "украинцам еще не поздно вернуться назад".

Когда ты являешься кандидатом в ЕС, это влечет требования по борьбе с коррупцией, сохранению верховенства права, уважения к меньшинствам, политической оппозиции или независимости судебной власти. Поэтому мы будем очень внимательны в этом вопросе. Поделиться

Накануне Верховная Рада в экстренном режиме приняла закон №12414, а президент молниеносно его подписал в тот же день. Ключевые положения этого закона предоставляют Офису генпрокурора полномочия забирать расследуемые дела у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и давать указания представителям этих антикоррупционных органов.