НАБУ и САП выдвинули конкретное требование после встречи с Зеленским
Категория
Украина
Дата публикации

НАБУ и САП выдвинули конкретное требование после встречи с Зеленским

НАБУ
НАБУ и САП озвучили свои позиции
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Главы антикоррупционных институций — НАБУ и САП — четко дали понять, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают их независимость. Несмотря на это, Семен Кривонос и Александр Клименко настроены работать над сохранением профессиональной способности своих команд.

Главные тезисы

  • Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП.
  • НАБУ и САП призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

НАБУ и САП озвучили свои позиции

Как уже упоминалось ранее, 23 июля Зеленский провел совместную встречу с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором Украины.

По словам президента, они достигли договоренности по формированию конкретного плана действий.

Однако НАБУ и САП дали понять, что эта встреча фактически ничего не изменила.

Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, ранее позволявших им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топкоррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии, — сказано в заявлении.

По словам команд Кривоноса и Клименко, они сделают все возможное для сохранения профессиональной способности обоих институтов и результатов, достигнутых за годы их деятельности.

Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем того же подхода и от других органов правопорядка.

Кроме того, они выразили благодарность украинцам за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие.

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