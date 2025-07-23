НАБУ и САП выдвинули конкретное требование после встречи с Зеленским

Главы антикоррупционных институций — НАБУ и САП — четко дали понять, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают их независимость. Несмотря на это, Семен Кривонос и Александр Клименко настроены работать над сохранением профессиональной способности своих команд.
Главные тезисы
- Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП.
- НАБУ и САП призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
НАБУ и САП озвучили свои позиции
Как уже упоминалось ранее, 23 июля Зеленский провел совместную встречу с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором Украины.
По словам президента, они достигли договоренности по формированию конкретного плана действий.
Однако НАБУ и САП дали понять, что эта встреча фактически ничего не изменила.
По словам команд Кривоноса и Клименко, они сделают все возможное для сохранения профессиональной способности обоих институтов и результатов, достигнутых за годы их деятельности.
Кроме того, они выразили благодарность украинцам за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие.
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