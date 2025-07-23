НАБУ і САП висунули конкретну вимогу після зустрічі з Зеленським

Очільники антикорупційних інституцій — НАБУ і САП — чітко дали зрозуміти, що ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують їхню незалежність. Попри це Семен Кривонос та Олександр Клименко налаштовані працювати над збереженням професійної спроможності своїх команд.
Головні тези:
- Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП.
- НАБУ і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
НАБУ і САП озвучили свої позиції
Як уже згадувалося раніше, 23 липня Зеленський провів спільну зустріч з керівникам усіх правоохоронних та антикорупційних органів, а також генеральним прокурором України.
За словами президента, вони досягли домовленості щодо формування конкретного плану дій.
Однак НАБУ і САП дали зрозуміти, що ця зустрічі фактично нічого не змінила.
За словами команд Кривоноса та Клименка, вони зроблять все можливе для збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності.
Окрім того, вони висловили вдячність українцям за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість.
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