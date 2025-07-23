НАБУ і САП висунули конкретну вимогу після зустрічі з Зеленським
Категорія
Україна
Дата публікації

НАБУ і САП висунули конкретну вимогу після зустрічі з Зеленським

НАБУ
НАБУ і САП озвучили свої позиції

Очільники антикорупційних інституцій — НАБУ і САП — чітко дали зрозуміти, що ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують їхню незалежність. Попри це Семен Кривонос та Олександр Клименко налаштовані працювати над збереженням професійної спроможності своїх команд.

Головні тези:

  • Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. 
  • НАБУ і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. 

НАБУ і САП озвучили свої позиції

Як уже згадувалося раніше, 23 липня Зеленський провів спільну зустріч з керівникам усіх правоохоронних та антикорупційних органів, а також генеральним прокурором України.

За словами президента, вони досягли домовленості щодо формування конкретного плану дій.

Однак НАБУ і САП дали зрозуміти, що ця зустрічі фактично нічого не змінила.

Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії, — йдеться в заяві.

За словами команд Кривоноса та Клименка, вони зроблять все можливе для збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності.

Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку.

Окрім того, вони висловили вдячність українцям за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість.

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