Клименко заявил об отсутствии нарушений на протестах против закона насчет НАБУ

Протесты против закона №12414, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, состоялись без правонарушений. Первые из них прошли в ряде городов Украины 22 июля после принятия документа.

Украина протестует второй день против скандального закона о НАБУ

Об отсутствии правонарушений на митингах сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Имели ли право люди выходить? Да, имели. Правонарушения не были зафиксированы. Все прошло спокойно и мирно. И вы увидели реакцию нацполиции. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и ощущать, что происходит в стране. Игорь Клименко Министр внутренних дел Украины

22 июля в Киеве и ряде украинских городов тысячи людей вышли против законопроекта, который подрывает независимость НАБУ и САП. 23 июля акции анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины.

Протесты вспыхнули после того, как Верховная рада 263 голосами приняла законопроект, подчиняющий НАБУ и САП Офису генпрокурора.

Обеспокоенность принятием этого законопроекта выразили в ЕС, а общественные и правозащитные организации призвали президента ветировать его. Вечером 22 июля он был подписан.

На фоне критики президент Зеленский заявил, что внесет в Совет законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка", без российского влияния на правоохранительную систему и в котором будут "нормы для независимости антикоррупционных институций". Поделиться

Однако протесты против принятия закона №12414 проходят во многих городах Украины и 23 июля.

В частности, люди собираются в Киеве, Львове, Днепре, Ровно, Тернополе, Одессе и других городах.