Клименко заявил об отсутствии нарушений на протестах против закона насчет НАБУ

Протесты против закона №12414, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, состоялись без правонарушений. Первые из них прошли в ряде городов Украины 22 июля после принятия документа.
Главные тезисы
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил об отсутствии правонарушений на протестах против закона №12414, ограничивающего полномочия НАБУ и САП.
- Протесты вызвали обеспокоенность в Европейском союзе и общественных организациях из-за подписания закона, который подрывает независимость НАБУ и САП.
- Участники протестов требуют ветирования закона, подчиняющего Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Офису генерального прокурора и выражают недовольство его принятием.
Украина протестует второй день против скандального закона о НАБУ
Об отсутствии правонарушений на митингах сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
22 июля в Киеве и ряде украинских городов тысячи людей вышли против законопроекта, который подрывает независимость НАБУ и САП. 23 июля акции анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины.
Протесты вспыхнули после того, как Верховная рада 263 голосами приняла законопроект, подчиняющий НАБУ и САП Офису генпрокурора.
Обеспокоенность принятием этого законопроекта выразили в ЕС, а общественные и правозащитные организации призвали президента ветировать его. Вечером 22 июля он был подписан.
Однако протесты против принятия закона №12414 проходят во многих городах Украины и 23 июля.
В частности, люди собираются в Киеве, Львове, Днепре, Ровно, Тернополе, Одессе и других городах.
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