Клименко заявив про відсутність порушень на протестах проти закону щодо НАБУ

Протести проти закону № 12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП, відбулись без правопорушень. Перші з них пройшли у низці міст України 22 липня після ухвалення документа. 23 липня протести продовжилися.

Україна протестує другий день проти скандального закону про НАБУ

Про відсутність правопорушень на мітингах сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Чи мали право люди виходити? Так, мали. Правопорушень не було зафіксовано. Все пройшло спокійно та мирно. І ви побачили реакцію нацполіції. Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні. Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ України

22 липня в Києві та низці українських міст тисячі людей вийшли проти законопроєкту, який підриває незалежність НАБУ та САП. 23 липня акції анонсували щонайменше у 17 містах України.

Протести спалахнули після того, як Верховна рада 263 голосами ухвалила законопроєкт, який підпорядковує НАБУ та САП Офісу генпрокурора.

Стурбованість прийняттям цього законопроєкту висловили в ЄС, а громадські та правозахисні організації закликали президента ветувати його. Втім ввечері 22 липня він був підписаний.

На тлі критики президент Зеленський заявив, що внесе до Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку", без російського впливу на правоохоронну систему, і в якому будуть "норми для незалежності антикорупційних інституцій". Поширити

Проте протести проти ухвалення закону № 12414 відбуваються в багатьох містах України і 23 липня.

Зокрема люди збираються у Києві, Львові, Дніпрі, Рівному, Тернополі, Одесі та інших містах.