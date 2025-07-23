Клименко заявив про відсутність порушень на протестах проти закону щодо НАБУ

Протести проти закону № 12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП, відбулись без правопорушень. Перші з них пройшли у низці міст України 22 липня після ухвалення документа. 23 липня протести продовжилися.
Головні тези:
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про відсутність правопорушень на протестах проти закону № 12414, обмежуючого повноваження НАБУ та САП.
- Протести відбулися у багатьох містах України після ухвалення скандального законопроєкту, викликавши стурбованість у ЄС та громадських організаціях.
- Учасники протестів вимагають ветування закону, який підпорядковує НАБУ та САП Офісу генпрокурора, та висловлюють обурення за його підписання.
Україна протестує другий день проти скандального закону про НАБУ
Про відсутність правопорушень на мітингах сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
22 липня в Києві та низці українських міст тисячі людей вийшли проти законопроєкту, який підриває незалежність НАБУ та САП. 23 липня акції анонсували щонайменше у 17 містах України.
Протести спалахнули після того, як Верховна рада 263 голосами ухвалила законопроєкт, який підпорядковує НАБУ та САП Офісу генпрокурора.
Стурбованість прийняттям цього законопроєкту висловили в ЄС, а громадські та правозахисні організації закликали президента ветувати його. Втім ввечері 22 липня він був підписаний.
Проте протести проти ухвалення закону № 12414 відбуваються в багатьох містах України і 23 липня.
Зокрема люди збираються у Києві, Львові, Дніпрі, Рівному, Тернополі, Одесі та інших містах.
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