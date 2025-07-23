ГУР попереджає про нові спроби Росії дискредитувати Україну у світі на тлі протестів
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР попереджає про нові спроби Росії дискредитувати Україну у світі на тлі протестів

ГУР
ГУР
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Держава-агресорка Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти Кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням Закону № 12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Головні тези:

  • Росія вивчає ситуацію всередині України для дискредитації країни у світі на тлі протестів.
  • Провокативні дії, вплив інформації та загострення ситуації — інструменти Росії для слабкості та дискредитації України.
  • Україна перебуває в умовах геноцидної війни, де агресор намагається руйнувати державу будь-якими способами.

ГУР попереджає про нові спроби Росії дискредитувати Україну

За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором.

Всередині України Росія розглядає можливості скористатись суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні.

Для підняття градуса протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви.

ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях.

Продовжуємо боротьбу! Наше завдання — не дати жодного шансу для Росії реалізувати її брудні наміри. Слава Україні та її воїнам!

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