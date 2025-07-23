ГУР попереджає про нові спроби Росії дискредитувати Україну у світі на тлі протестів

Держава-агресорка Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти Кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням Закону № 12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Головні тези:
- Росія вивчає ситуацію всередині України для дискредитації країни у світі на тлі протестів.
- Провокативні дії, вплив інформації та загострення ситуації — інструменти Росії для слабкості та дискредитації України.
- Україна перебуває в умовах геноцидної війни, де агресор намагається руйнувати державу будь-якими способами.
ГУР попереджає про нові спроби Росії дискредитувати Україну
За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором.
Для підняття градуса протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви.
ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях.
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