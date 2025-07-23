У ЦПД розвінчали вкид російської пропаганди щодо мирної акції в Києві

Російські пропагандисти поширюють у мережі нібито фото із вчорашньої мирної акції в Києві проти ухвалення Радою закону щодо обмеження діяльності НАБУ та САП. Проте ці світлини фейкові - на них активісти тримають плакати із символікою російського вторгнення.
Головні тези:
- У мережі поширюються фейкові фото з мирної акції в Києві, створені російською пропагандою для зміни уявлення про українських активістів.
- ЦПД підтвердив, що зображення з плакатами із символікою російського вторгнення є фотошопом, спрямованим на дестабілізацію ситуації у країні.
- Російські вкиди про збір інформації учасників акцій в обмін на промокоди та винагороду є спробою посіяти розбрат та недовіру серед українців.
У ЦПД розвінчали російські фейки щодо мирної акції у Києві
Центр протидії дезінформації верифікував зображення і повідомляє, що це фотошоп, створений для того, аби виставити українців нібито готовими до капітуляції.
На справжньому плакаті був зовсім інший напис.
Також росіяни додатково розганяють вкиди про те, що нібито Служба безпеки України збирає інформацію про учасників мирної акції в Дніпрі в обмін на промокод доставки піци та іншу «цінну винагороду». Ця інформація не відповідає дійсності.
Така інформкампанія є черговою спробою росіян посіяти розбрат і розкол в українському суспільстві на тлі чутливих тем.
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