У ЦПД розвінчали російський фейк щодо обстрілу Запорізької АЕС Україною

Росіяни вкотре поширюють фейки щодо Запорізької атомної електростанції, звинувачуючи Україну в нібито обстрілах території ЗАЕС. Такі заяви зʼявилися після повідомлень про задимлення поблизу станції та знеструмлення частини тимчасово окупованої Запорізької області.
Головні тези:
- Російський фейк щодо обстрілу Запорізької АЕС Україною розвінчаний Центром протидії дезінформації.
- Офіційні джерела підтвердили, що задимлення та знеструмлення були наслідком лісової пожежі на безпечній відстані від майданчика станції.
- Україна підтримує стабільну роботу ЗАЕС та забезпечує радіаційну безпеку попри окупацію.
У ЦПД розвінчали російський фейк щодо ЗАЕС та України
Насправді за офіційною інформацією Міненерго та МАГАТЕ, йдеться про лісову пожежу на безпечній відстані від майданчика станції.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Водночас усі лінії, які зʼєднують ЗАЕС з українською енергосистемою, працюють стабільно та гарантують радіаційну безпеку.
РФ активно використовує дезінформацію про ЗАЕС, щоб дискредитувати Україну, виправдати власну окупацію ядерного обʼєкта та навʼязати світу фейкову версію подій.
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