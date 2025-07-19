У ЦПД развенчали российский фейк насчет обстрела Запорожской АЭС Украиной

Россияне в очередной раз распространяют фейки по Запорожской атомной электростанции, обвиняя Украину в якобы обстрелах территории ЗАЭС. Такие заявления появились после сообщений о задымлении вблизи станции и обесточивании части временно оккупированной Запорожской области.
Главные тезисы
- После задымления вблизи Запорожской АЭС Россия распространяла фейки об обстреле станции Украиной, но ЦПД опроверг эти утверждения.
- Официальные источники подтвердили, что задымление и обесточивание станции были результатом лесного пожара на безопасном расстоянии.
- Украина активно поддерживает стабильную работу ЗАЭС, обеспечивая радиационную безопасность на территории даже в условиях оккупации.
У ЦПД развенчали российский фейк насчет ЗАЭС и Украины
По официальной информации Минэнерго и МАГАТЭ, речь идет о лесном пожаре на безопасном расстоянии от площадки станции.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
В то же время, все линии, которые соединяют ЗАЭС с украинской энергосистемой, работают стабильно и гарантируют радиационную безопасность.
РФ активно использует дезинформацию о ЗАЭС, чтобы дискредитировать Украину, оправдать собственную оккупацию ядерного объекта и навязать миру фейковую версию событий.
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