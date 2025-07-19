У ЦПД развенчали российский фейк насчет обстрела Запорожской АЭС Украиной

Россияне в очередной раз распространяют фейки по Запорожской атомной электростанции, обвиняя Украину в якобы обстрелах территории ЗАЭС. Такие заявления появились после сообщений о задымлении вблизи станции и обесточивании части временно оккупированной Запорожской области.

У ЦПД развенчали российский фейк насчет ЗАЭС и Украины

По официальной информации Минэнерго и МАГАТЭ, речь идет о лесном пожаре на безопасном расстоянии от площадки станции.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

В то же время, все линии, которые соединяют ЗАЭС с украинской энергосистемой, работают стабильно и гарантируют радиационную безопасность.

Украина, несмотря на оккупацию станции, выполняет свои обязательства перед международным сообществом. Именно российские действия — обстрелы и давление на персонал — уже девять раз ставили станцию на грань ядерной катастрофы, заставляя переводить ее на аварийное питание. Поделиться

РФ активно использует дезинформацию о ЗАЭС, чтобы дискредитировать Украину, оправдать собственную оккупацию ядерного объекта и навязать миру фейковую версию событий.