У ЦПД развенчали вброс российской пропаганды насчет мирной акции в Киеве

Российские пропагандисты распространяют в сети якобы фото со вчерашней мирной акции в Киеве против принятия Радой закона об ограничении деятельности НАБУ и САП. Однако эти фотографии фейковые - на них активисты держат плакаты с символикой российского вторжения.
Главные тезисы
- ЦПД подтвердил, что фотографии с символикой российского вторжения - фейковые, созданные для дестабилизации ситуации в Украине.
- Российские пропагандисты распространяют вбросы о сборе информации участников акций в обмен на промокоды и вознаграждения, стремясь посеять недоверие среди украинцев.
- Дезинформация о собирании данных участников мирной акции в обмен на пиццу и другие 'ценные вознаграждения' не соответствует действительности.
У ЦПД развенчали российские фейки насчет мирной акции в Киеве
Центр противодействия дезинформации верифицировал изображение и сообщает, что это фотошоп, созданный для того, чтобы выставить украинцев якобы готовых к капитуляции.
На настоящем плакате была совсем другая надпись.
Также россияне дополнительно разгоняют вбросы о том, что якобы Служба безопасности Украины собирает информацию об участниках мирной акции в Днепре в обмен на промокод доставки пиццы и другое «ценное вознаграждение». Эта информация не соответствует действительности.
Такая информкампания является очередной попыткой россиян посеять раздор и раскол в украинском обществе на фоне чувствительных тем.
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