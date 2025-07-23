У ЦПД развенчали вброс российской пропаганды насчет мирной акции в Киеве

Российские пропагандисты распространяют в сети якобы фото со вчерашней мирной акции в Киеве против принятия Радой закона об ограничении деятельности НАБУ и САП. Однако эти фотографии фейковые - на них активисты держат плакаты с символикой российского вторжения.

У ЦПД развенчали российские фейки насчет мирной акции в Киеве

Центр противодействия дезинформации верифицировал изображение и сообщает, что это фотошоп, созданный для того, чтобы выставить украинцев якобы готовых к капитуляции.

На настоящем плакате была совсем другая надпись.

Также россияне дополнительно разгоняют вбросы о том, что якобы Служба безопасности Украины собирает информацию об участниках мирной акции в Днепре в обмен на промокод доставки пиццы и другое «ценное вознаграждение». Эта информация не соответствует действительности.