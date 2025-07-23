У ЦПД развенчали вброс российской пропаганды насчет мирной акции в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД развенчали вброс российской пропаганды насчет мирной акции в Киеве

ЦПД
акция
Read in English
Читати українською

Российские пропагандисты распространяют в сети якобы фото со вчерашней мирной акции в Киеве против принятия Радой закона об ограничении деятельности НАБУ и САП. Однако эти фотографии фейковые - на них активисты держат плакаты с символикой российского вторжения.

Главные тезисы

  • ЦПД подтвердил, что фотографии с символикой российского вторжения - фейковые, созданные для дестабилизации ситуации в Украине.
  • Российские пропагандисты распространяют вбросы о сборе информации участников акций в обмен на промокоды и вознаграждения, стремясь посеять недоверие среди украинцев.
  • Дезинформация о собирании данных участников мирной акции в обмен на пиццу и другие 'ценные вознаграждения' не соответствует действительности.

У ЦПД развенчали российские фейки насчет мирной акции в Киеве

Центр противодействия дезинформации верифицировал изображение и сообщает, что это фотошоп, созданный для того, чтобы выставить украинцев якобы готовых к капитуляции.

На настоящем плакате была совсем другая надпись.

Также россияне дополнительно разгоняют вбросы о том, что якобы Служба безопасности Украины собирает информацию об участниках мирной акции в Днепре в обмен на промокод доставки пиццы и другое «ценное вознаграждение». Эта информация не соответствует действительности.

Такая информкампания является очередной попыткой россиян посеять раздор и раскол в украинском обществе на фоне чувствительных тем.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали российский фейк насчет обстрела Запорожской АЭС Украиной
ЦПД
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НАБУ и САП бьют тревогу из-за законопроекта №12414
НАБУ
НАБУ и САП призывают депутатов не поддерживать законопроект №12414
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада приняла скандальный законопроект №12414
Верховная Рада Украины
Что известно о новом решении Рады

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?