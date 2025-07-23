ГУР предупреждает о новых попытках России дискредитировать Украину в мире на фоне протестов
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР предупреждает о новых попытках России дискредитировать Украину в мире на фоне протестов

ГУР
ГУР
Read in English
Читати українською

Государство-агрессорка Россия, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать протесты, связанные с принятием Закона № 12414, для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной российской агрессии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Главные тезисы

  • Россия активно изучает ситуацию внутри Украины с целью дискредитации страны на международной арене.
  • Провокационные действия, влияние информацией и обострение ситуации – инструменты России для слабости и дискредитации Украины.
  • Украина находится в условиях геноцидной войны с агрессором, который стремится разрушить государство любыми способами.

ГУР предупреждает о новых попытках России дискредитировать Украину

По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором.

Внутри России Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные.

Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокативные действия, инспирированные из Москвы.

ГУР МО Украины напоминает, что украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство и призывает к взвешенности в оценках и действиях.

Продолжаем борьбу! Наша задача — не дать никакого шанса для России реализовать ее грязные намерения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали Келлогу западные компоненты из уничтоженного в Украине оружия РФ
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада приняла скандальный законопроект №12414
Верховная Рада Украины
Что известно о новом решении Рады

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?