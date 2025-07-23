ГУР предупреждает о новых попытках России дискредитировать Украину в мире на фоне протестов

Государство-агрессорка Россия, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать протесты, связанные с принятием Закона № 12414, для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной российской агрессии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

ГУР предупреждает о новых попытках России дискредитировать Украину

По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором.

Внутри России Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные. Поделиться

Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокативные действия, инспирированные из Москвы.

ГУР МО Украины напоминает, что украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство и призывает к взвешенности в оценках и действиях.